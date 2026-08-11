Macabro 2026 retira el nuevo filme del director de ‘Hostal’ tras presión de activistas: esta es la razón

El Heladero: Dulce Sabor a Muerte (Captura de tráiler oficial)

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El Festival Internacional de Cine de Horror Macabro 2026 cancela la proyección de la película El Heladero, dirigida por Eli Roth, tras recibir críticas por sus declaraciones públicas sobre el conflicto en Palestina.

El anuncio responde a la presión de colectivas y personas del gremio cinematográfico que señalaron que la participación del cineasta estadounidense contradice los principios del evento, uno de los espacios más longevos del género en Ciudad de México.

¿Por qué pidieron retirar el filme?

La decisión ocurre luego de que diferentes grupos expresaron preocupación por la inclusión de Roth, conocido internacionalmente por su trabajo en Hostal y por su respaldo público a la política del gobierno de Israel.

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El Heladero: Dulce Sabor a Muerte (Captura de tráiler oficial)

El festival retira “El Heladero” por congruencia con sus principios

En el comunicado difundido este 10 de agosto, Macabro reconoce haber escuchado las inquietudes de la comunidad y afirma: “Es una decisión que tomamos en congruencia con los valores que han acompañado a Macabro durante estos 25 años”. El texto detalla que cada película seleccionada representa una oportunidad de diálogo con el público y el contexto en el que se presenta.

El festival enfatiza que la programación no solo busca entretener, sino también generar reflexión sobre los miedos y realidades de la sociedad.

“Seguimos celebrando el cine de horror y fantástico, y seguimos construyendo Macabro junto con nuestra comunidad”, asegura el equipo organizador en el comunicado.

(Facebook)

Cineastas y activistas piden filtros políticos y humanos en la programación

La cancelación ocurre tras la presión de Trabajadorxs del Cine por Palestina en Instagram, quienes criticaron la decisión de proyectar la película pese al “historial público de declaraciones profundamente problemáticas en relación a las manifestaciones de odio que tiene este director respecto al pueblo palestino”.

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En su publicación del 10 de agosto, el colectivo señala: “Exigimos que asuman responsabilidad, reconsideren su decisión y retiren la película de su programación y distribución”. Además, instan a Diamond Films México, distribuidora de la cinta, a tomar la misma medida.

(Instagram/Captura de pantalla)

Las y los trabajadores del gremio advierten que estos posicionamientos deben estar presentes desde la selección de cada título.

“Como comunidad artística no podemos dejar pasar a directores como estos sin un filtro político y humano, mucho antes de lanzar convocatorias promocionándoles”, afirman en la publicación de Instagram.

El debate sobre responsabilidad en festivales y distribuidoras

El retiro de El Heladero del festival abre el debate sobre la responsabilidad ética y política en la programación de festivales de cine y en las decisiones de las distribuidoras.

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Colectivas como Cine por Palestina demandan que estas medidas no sean reacciones tardías, sino filtros previos: “Creemos en la lucha y en reconocer nuestros errores, pero como comunidad artística no podemos dejar pasar a directores como estos sin un filtro político y humano, mucho antes de lanzar convocatorias promocionándoles”.

Hasta el cierre de esta nota, Diamond Films México no ha emitido un pronunciamiento sobre la petición de retirar la película de su programación. El caso pone en el centro la exigencia de congruencia entre los principios declarados por festivales y sus acciones ante figuras señaladas por discursos de odio.