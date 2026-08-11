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Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Máquina en la Leagues Cup

La Máquina lleva paso perfecto y ha ganado sus primeros dos partidos

Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS (Jesús Avilés | Infobae)
Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS (Jesús Avilés | Infobae)
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Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS.

La Máquina lleva paso perfecto en el torneo binacional donde ha ganado sus dos primeros partidos. En su primer compromiso se impuso 1 gol a 0 ante el Philadelphia gracias a una anotación de José Paradela. En su segundo duelo venció al New York City 2 goles a 1 con anotaciones de la “Doble P”, José Paradela nuevamente y Agustín Palavecino.

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El conjunto capitalino retomó el viaje y logró aterrizar en Chicago.
El conjunto capitalino retomó el viaje y logró aterrizar en Chicago. (TW Cruz Azul)

A pesar de estos triunfos consecutivos, la clasificación de Cruz Azul aún no está garantizada. Los resultados de la última jornada podrían modificar la tabla, por lo que el duelo ante Chicago Fire resulta decisivo. La expectativa entre los aficionados es alta ante la posibilidad de ver a su equipo avanzar en una competencia que reúne a clubes de México y Estados Unidos. Si te quieres perder detalles de este duelo decisivo, a continuación te dejamos el horario y canal de transmisión.

Dónde ver el Cruz Azul vs Chicago Fire en la Leagues Cup

El partido entre Cruz Azul y Chicago Fire de la Leagues Cup se podrá ver en vivo únicamente por Apple TV. El encuentro en el Toyota Park está programado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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  • Día: jueves 12 de agosto de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Toyota Park
  • Instancia: jornada 3 de la Leagues Cup 2026
  • Transmisión: Apple TV

Chicago Fire venció 2-0 a Necaxa en la primera jornada del torneo y, en la segunda fecha, superó 3-1 a Santos. Estos resultados muestran que el equipo estadounidense ya ha derrotado a dos equipos mexicanos, lo que convierte al siguiente partido en un desafío considerable para el conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; Cruz Azul goalkeeper Kevin Mier (23) looks on during the second half of the Leagues Cup Phase One match against New York City FC at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images
Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; Cruz Azul goalkeeper Kevin Mier (23) looks on during the second half of the Leagues Cup Phase One match against New York City FC at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images

Leagues Cup: único torneo que le hace falta a la Máquina en la era de Velázquez

La Máquina de Cruz Azul se encuentra ante una posibilidad que podría marcar un nuevo capítulo en la historia reciente del club: conquistar la Leagues Cup, el único título que falta en la gestión de Víctor Velázquez. Bajo la presidencia del ingeniero, el conjunto ha sumado a sus vitrinas la Liga MX en dos ocasiones, la Concacaf, el Campeón de Campeones y la Supercopa MX.

La Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos de México y Estados Unidos, representa un desafío pendiente para el club. Desde la llegada de Velázquez, la directiva ha impulsado una política de refuerzos y continuidad que ha dado frutos en el ámbito nacional e internacional, aunque ese campeonato en específico aún se resiste.

Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; Cruz Azul defender Jesús Orozco (5) controls the ball against New York City FC during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images
Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; Cruz Azul defender Jesús Orozco (5) controls the ball against New York City FC during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images

En la primera edición del certamen, celebrada en 2019, Cruz Azul logró alzar el trofeo, consolidando un inicio prometedor para el torneo binacional. Junto con León, el club celeste es uno de los dos equipos que han inscrito su nombre como campeones de la Leagues Cup desde su creación.

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