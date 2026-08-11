Charlotte FC vs Pachuca: dónde y cuándo ver el debut de Allan Saint-Maximin en la Leagues Cup 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)

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Charlotte FC se prepara para cerrar su participación en la fase inicial de la Leagues Cup 2026 frente a Pachuca, un partido que tendrá como uno de sus principales atractivos el debut de Allan Saint-Maximin con el conjunto de la MLS.

El entrenador Dean Smith confirmó que el atacante francés estará disponible para enfrentar a los Tuzos, después de que problemas administrativos le impidieran disputar los dos primeros encuentros del torneo. Por su parte, Pachuca buscará despedirse de la competencia con una victoria tras sufrir dos derrotas en sus primeras presentaciones.

Allan Saint-Maximin está listo para debutar con Charlotte FC

(REUTERS/Stephane Mahe)

El encuentro ante los Tuzos representará el primer partido de Saint-Maximin con el Charlotte FC desde su llegada como jugador franquicia. El francés no pudo participar en los compromisos anteriores debido a problemas migratorios que le impidieron ingresar a Estados Unidos.

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Maximin era considerado para tener minutos frente a Pumas en el inicio de la Leagues Cup, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria. La situación se repitió ante Atlas, por lo que su presentación con el conjunto de la MLS tendrá que esperar hasta el duelo contra Pachuca.

El atacante de 29 años llega a la MLS después de su breve paso por el Lens de Francia. Antes de regresar a Europa, tuvo una etapa con el Club América, equipo con el que disputó 16 partidos, marcó tres goles y registró dos asistencias.

¿Cómo llegan Charlotte FC y Pachuca?

(Katie Stratman-Imagn Images)

Charlotte FC llega al partido con mejores perspectivas después de imponerse 2-0 al Atlas. Liel Abada abrió el marcador con un disparo de pierna izquierda dentro del área, mientras que Tyler Smalls se encargó de marcar el segundo tanto para el conjunto estadounidense.

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Con ese resultado, Charlotte mantiene sus aspiraciones de avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Pachuca, en cambio, llega eliminado después de sufrir dos derrotas. En su último encuentro cayó 2-1 ante Columbus Crew, resultado que terminó con sus posibilidades de avanzar en el torneo.

Brais Méndez adelantó al conjunto estadounidense al minuto 19, mientras que Dániel Gazdag amplió la ventaja en el tiempo agregado de la primera mitad. Pachuca reaccionó en el complemento y Oussama Idrissi descontó al 72′, pero la expulsión de Sergio Barreto, quien recibió su segunda tarjeta amarilla al 74′, complicó la búsqueda del empate.

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Los Tuzos tuvieron una última oportunidad con Salomón Rondón al minuto 82, pero el delantero no consiguió encontrar las redes.

¿Cuándo y dónde ver el Charlotte FC vs Pachuca?

El partido entre Charlotte FC y Pachuca se disputará este 11 de agosto en el Bank of America Stadium. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: 11 de agosto de 2026

Hora: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV