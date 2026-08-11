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El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

El trío mexicano presenta el Adiós World Tour con sus primeras paradas establecidas en Chile y Perú, mientras sus integrantes evitan definir si se trata de una separación permanente o solo otra etapa

Póster en blanco y negro con tres artistas masculinos en un escenario, uno con guitarra eléctrica y micrófono. Público, luces, texto y logos de discográficas
La banda no ha precisado si el tour implica una separación permanente, un retiro temporal o el fin de esta etapa específica con su formación de tres integrantes. (@camilamx)
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La agrupación de pop mexicana “Camila” anunció su despedida con el Adiós World Tour, una gira internacional con fechas confirmadas en Sudamérica y un futuro que sus propios integrantes se niegan a definir con claridad.

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo —el trío que durante dos décadas convirtió canciones como Todo cambió y Mientes en parte del repertorio sentimental del pop latino— cerrará su historia como agrupación con una serie de conciertos cuyo alcance definitivo aún no ha sido confirmado oficialmente.

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La banda no ha precisado si el tour implica una separación permanente, un retiro temporal o el fin de esta etapa específica con su formación de tres integrantes.

En cuanto a presentaciones en México aún no han sido anunciadas, aunque la banda difundió un cartel que anuncia próximamente, confirmando solo una fecha en Perú oficialmente en sus redes sociales y una fecha en Chile previamente anunciada.

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Se espera que próximamente revelen la gira completa con fechas en el país.

Fragmento de concierto Camila @_camilafans/Instagram

Fechas confirmadas en América del Sur

Tres hombres en un escenario con micrófonos y guitarra, actuando ante una multitud, debajo del texto 'CAMILA ADIÓS... WORLD TOUR'
La banda mexicana Camila presenta a sus tres integrantes en el escenario durante la gira mundial "Adiós...", con una multitud de asistentes. (@camilamx)

Chile y Perú serán las primeras escalas anunciadas.

El 20 de noviembre, Camila actuará en el Movistar Arena de Santiago; al día siguiente, el 21, se presentará en la Concha Acústica del Campo de Marte de Lima en una única función.

Las entradas para la fecha limeña estarán disponibles en preventa a través de Joinnus del 12 al 15 de agosto, con precios de S/ 220 para Campo B y S/ 390 para Campo A.

Un adiós sin certezas

Camila suma a Colombia como parte de su 'Regresa Tour' con tres fechas en septiembre - crédito @camilamx/Instagram
Hace un año Camila anunciaba su regreso- crédito @camilamx/Instagram

Según lo publicado por medios especializados, la banda no ha confirmado oficialmente el carácter de esta despedida. Los propios músicos han dejado ese interrogante abierto en sus declaraciones públicas, sin aclarar si el Adiós World Tour marca el fin definitivo del grupo.

Pablo Hurtado fue el más explícito sobre esa ambivalencia: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última”, declaró. También agradeció al público por “hacer de nuestra música parte del soundtrack de su vida”.

Mario Domm apuntó a la dimensión colectiva: “En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, señaló el músico.

Samo, por su parte, dejó abierta la posibilidad de una permanencia a través de la música: “No es un adiós, es otra manera de permanecer”, expresó, y añadió que “donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar”.

La tensión que antecede a la despedida

La gira llega en un momento de fricción interna. Samo reveló públicamente que se sintió solo tras su ausencia en un concierto que la banda ofreció en Irapuato, y confirmó que hasta el momento no ha habido un acercamiento directo con Domm ni con Hurtado.

“No, como tal no hemos tenido acercamiento. Tengo un contrato que cumplir hasta el 31 de diciembre de este año, el cual voy a cumplir feliz de la vida”, declaró el cantante. Pese a la distancia, descartó el rencor y pidió que el trío llegue unido ante el público: “Que disfrutemos el resto de la gira, porque el público se merece a Pablo, a Mario y a mí con un corazón unificado”.

Veinte años de premios y un reencuentro que tardó una década

Tres hombres en un escenario. Dos cantan con micrófono, uno toca guitarra eléctrica. Hay luces de colores, humo, un piano de cola y público
Su segundo disco, Dejarte de amar (2010), les valió un Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo, mientras que el sencillo Mientes se llevó dos Grammy Latino por Canción del Año y Grabación del Año. En 2012 actuaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Camila/Redes sociales)

Camila se formó en 2003 en la Ciudad de México cuando Domm firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Latin junto a Hurtado y Samo. El grupo debutó en 2006 con Todo cambió, álbum que vendió más de 720 mil unidades en América Latina.

Su segundo disco, Dejarte de amar (2010), les valió un Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo, mientras que el sencillo Mientes se llevó dos Grammy Latino por Canción del Año y Grabación del Año. En 2012 actuaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvieron la Antorcha de Oro, la Antorcha de Plata y una Gaviota de Plata.

A lo largo de su carrera acumularon 4 premios Billboard, 4 Latin Grammy, 7 Premios Lo Nuestro y 5 Premio Juventud, además de más de 2 millones de discos físicos vendidos en todo el mundo, según datos de Sony Music.

En 2013, Samo inició una carrera solista y se separó del grupo. Camila continuó como dúo, publicó Elypse (2014) y Hacia adentro (2019), y realizó más de 600 conciertos en 21 países. La reunificación con Samo llegó en 2023, con motivo del vigésimo aniversario de la banda, y derivó en Regresa (2024), el último álbum de estudio del trío.

Hoy, la agrupación acumula más de 4,7 millones de seguidores en Spotify, 12,7 millones de oyentes mensuales en esa plataforma y más de 3 mil 800 millones de reproducciones en YouTube.

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