UIF investiga las finanzas de “El Tío”, señalado como operador de una célula de ‘Los Chapitos’

Omar García Harfuch durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación sobre las operaciones financieras de Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado por el Gobierno Federal como uno de los principales operadores de una célula delictiva vinculada con ‘Los Chapitos’, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Ricardo “N” fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, junto con otras cinco personas durante un operativo.

Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a julio de 2026, el funcionario señaló que la indagatoria de la UIF tiene un alcance mayor al de la detención realizada en el puerto sinaloense y que sus resultados serán dados a conocer posteriormente.

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“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación mucho mayor que se hará de conocimiento más adelante”, declaró García Harfuch.

El funcionario no detalló cuáles son las operaciones financieras bajo revisión ni precisó si la investigación se limita al “Tío” y las otras cinco personas detenidas o si contempla a otros integrantes de la estructura criminal.

“El Tío” fue detenido junto con otras cinco personas en Mazatlán

La captura de Ricardo “N” ocurrió como parte de un operativo realizado en Mazatlán, donde también fueron detenidas otras cinco personas. Durante las acciones, las autoridades aseguraron vehículos, armas, drogas, dinero en efectivo y equipos utilizados para comunicaciones.

Foto: Gabinete de Seguridad

Entre lo asegurado se encuentran dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores y cartuchos, además de diversas dosis de metanfetamina, fentanilo y marihuana.

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Los elementos también decomisaron equipos de telefonía y cómputo, aproximadamente 100 mil dólares en divisas y dos vehículos.

Los inmuebles cateados y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para su incorporación a las carpetas de investigación correspondientes.

García Harfuch identificó a Ricardo “N” como uno de los principales operadores de una estructura delictiva relacionada con ‘Los Chapitos’, aunque no detalló cuáles serían sus funciones específicas dentro de la organización.

La investigación de la UIF abre una línea distinta a la operación policial, al enfocarse en el posible movimiento de recursos relacionado con la estructura criminal. Hasta ahora, las autoridades no han informado qué cuentas, empresas o personas forman parte de esa indagatoria.

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Mazatlán y la escalada de violencia

La detención ocurrió mientras Mazatlán atraviesa un escenario de violencia relacionado con la disputa entre grupos criminales que operan en Sinaloa.

De acuerdo con reportes periodísticos, entre el 19 y el 25 de julio se registraron 14 homicidios y un feminicidio en el puerto, además de ataques contra viviendas y establecimientos comerciales con disparos y explosivos, así como privaciones ilegales de la libertad.

Esta mañana, Omar García Harfuch anunció la detención de "El Tío" y de 5 personas más el 25 de julio en Mazatlán. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Ante ese escenario, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó su presencia en Mazatlán. El miércoles 23 de julio arribaron 400 elementos y horas después llegó un segundo contingente de 900 militares, de acuerdo con información proporcionada por el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

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Los dos grupos representaron alrededor de mil 300 efectivos federales adicionales desplegados en el puerto.

El 27 de julio, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde encabezó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Cuartel General de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, junto con el comandante general Alejandro Vargas González.

Durante esa reunión, el secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, anunció el despliegue de otros 2 mil elementos para reforzar la zona sur de Sinaloa. Con este operativo, el número de efectivos desplegados en esa región ascendió a aproximadamente 5 mil.

Las autoridades también acordaron instalar filtros de revisión en los accesos y salidas del puerto.

La disputa entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’ mantiene la presión en Sinaloa

La violencia que afecta a Mazatlán forma parte de una confrontación que se extendió por Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se rompió la alianza entre las facciones conocidas como ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

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Desde entonces, la disputa entre ambos grupos ha provocado enfrentamientos y homicidios en distintos puntos del estado, además de una respuesta de las fuerzas federales con operativos y despliegues de seguridad.