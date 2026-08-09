Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

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La Fiscalía de Oaxaca desarticuló una banda de ocho integrantes dedicada al fraude mediante falsos premios turísticos, tras infiltrar a un agente encubierto en una reunión de la organización dentro de un restaurante de Santa Lucía del Camino. La operación dejó 27 víctimas documentadas y el decomiso de terminales bancarias, celulares y equipos para clonar tarjetas.

La acción fue posible gracias a las alertas emitidas por el C2 del municipio de Santa Lucía del Camino y el C5i, que notificaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) sobre actividad sospechosa al interior del restaurante Toks, ubicado en un centro comercial de esa localidad.

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Al llegar al lugar, los elementos de la AEI detectaron a un grupo de personas reunidas con características que ameritaban mayor análisis. La decisión táctica fue infiltrar a uno de sus agentes entre los asistentes para observar el desarrollo de la actividad desde adentro.

Cómo operaba la red desde adentro

El agente encubierto constató en tiempo real el esquema de fraude. La organización operaba bajo la fachada de una empresa denominada “Red de Servicios Turísticos Mayoristas” y utilizaba bases de datos publicitarias para obtener nombres, números telefónicos y ubicaciones de potenciales víctimas.

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Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

El primer contacto llegaba por teléfono: los defraudadores informaban a las personas que habían ganado un viaje a un destino turístico nacional. Para reclamarlo, debían presentarse en el restaurante Toks entre el 4 y el 10 de agosto, en un horario de 16:00 a 21:00 horas, con una identificación oficial y una tarjeta de crédito.

Una vez en el lugar, la escenografía del engaño comenzaba de inmediato. A cada víctima se le entregaba una botella de vino como “premio de bienvenida”, tickets o cupones promocionales, y se le sometía a un simulacro de procedimiento administrativo en el que se le explicaba que había ganado boletos de avión, hospedaje o un paquete todo incluido.

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El momento del robo: tarjetas, datos y distractores

La consumación del fraude ocurría en el paso siguiente. Con el pretexto de “liberar” el premio, los operadores solicitaban a la víctima su tarjeta de crédito y fotocopiaban su identificación oficial. En ese momento realizaban un cargo inmediato al plástico y recababan los datos necesarios para clonarlo.

Para ganar tiempo y evitar sospechas, entregaban a cada persona un reloj inteligente como obsequio adicional y les aseguraban que en tres días recibirían una llamada con sus pases de viaje.

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Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) documentó 27 víctimas afectadas durante esta acción: nueve hombres y 18 mujeres con edades de entre 19 y 65 años, todas captadas bajo el mismo esquema en el periodo de citas establecido por la banda.

Ocho detenidos y un amplio decomiso de herramientas

Tras la observación del agente infiltrado, los elementos de la AEI procedieron a la detención en flagrancia de ocho personas vinculadas a la operación. Todos los instrumentos utilizados para cometer el ilícito fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación.

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El decomiso incluyó: siete terminales bancarias y una computadora portátil; formatos de contratos y comprobantes de pago; una impresora y seis teléfonos celulares; 14 relojes inteligentes y una caja de botellas de vino, estos últimos destinados al enganche y distracción de las víctimas.

Cómo denunciar si fuiste afectado

La FGEO hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de este esquema o reconozcan el modus operandi a proporcionar información para fortalecer la investigación.

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Los canales disponibles son la plataforma “Todo en Uno” al 951 226 1746, la línea de emergencias 911 y la denuncia anónima al 089. También es posible acudir al portal institucional en fiscalia.oaxaca.gob.mx