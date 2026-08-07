México
Agregar Infobae enGoogle

Canciones sorpresa de Harry Styles en México, esta es la que se espera para este viernes 7 de agosto

El Together, Together Tour en la CDMX está por llegar a su fin, por lo que miles de fans esperan con ansias ver qué momentos inolvidables aún puede ofrecer el británico

Harry Styles
Hay un amplio repertorio para las canciones sorpresa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)
Guardar

La llegada de Harry Styles al Estadio GNP Seguros ha convertido cada fecha de su residencia en Ciudad de México en un acontecimiento. Además del repertorio fijo, la atención se centra en la canción sorpresa que elige para el encore, un momento que ya es parte de la expectativa de sus seguidores.

El público mexicano ha respondido con llenos totales y ovaciones. Cada noche, el cantante selecciona un tema diferente, manteniendo a los asistentes y a las redes atentos a cuál será el cierre especial del show.

PUBLICIDAD

Las canciones sorpresa elegidas por Harry Styles hasta ahora

Hasta ahora, las canciones sorpresa en el Together, Together Tour han sido:

  • Viernes 31 de julio: Love of My Life
  • Sábado 1 de agosto: Matilda
  • Martes 4 de agosto: Boyfriends

En cada función, la reacción es inmediata. El público responde con coros masivos y aplausos. Cada elección se convierte en tendencia y en tema de conversación entre fans y asistentes. La dinámica ha reforzado la conexión de Harry Styles con el público en México.

PUBLICIDAD

Lo que se espera para el resto de fechas del tour en México

Para las fechas restantes, la especulación se concentra en ciertos temas:

  • Two Ghosts destaca como favorita para el 7 de agosto, ya que hoy se cumple el aniversario de su lanzamiento original en 2017.
  • Little Freak es considerada casi segura para una de las dos noches restantes.
  • Cherry, Paint By Numbers y Kiwi también figuran como posibles sorpresas, esta última por la broma recurrente del propio Styles sobre interpretarla.

La selección de la canción sorpresa se ha vuelto un ritual dentro del tour. Los fans apuestan y debaten en redes sociales, atentos a cada guiño y pista que deja el cantante en sus interacciones.

El aniversario de “Two Ghosts” y la expectativa para hoy 7 de agosto

Harry Styles
Entre los fans se se habla de que Two Ghosts será la canción elegida (Captura de pantalla TikTok)

La probabilidad de escuchar Two Ghosts esta noche ha cobrado fuerza entre los seguidores, quienes asocian el encore con efemérides y fechas clave. Harry Styles suele elegir canciones con significado especial en aniversarios y celebraciones puntuales.

En las tres fechas anteriores, el escenario mexicano fue testigo de momentos que marcaron cada noche: la caída de Harry el 1 de agosto bajo la lluvia, el grito de “¡Viva México!” y “los amo con todo mi corazón” que provocó confusión entre los asistentes, y la interpretación espontánea de “Cielito Lindo” acompañada por miles de voces.

Con estos antecedentes, la expectativa se centra en cuál será el instante que robará la atención hoy 7 de agosto, tanto por la canción sorpresa como por la posibilidad de otro momento único que sume a la memoria colectiva de los fans en México.

Harry y sus rutas por la CDMX

Harry Styles
Harry Styles

Además de la expectativa por adivinar el tema sorpresa, los fanáticos y usuarios de redes sociales han difundido imágenes y grabaciones que muestran al artista desplazándose por diferentes áreas de la capital, un comportamiento inusual en figuras del calibre de Styles.

Por lo que estas apariciones durante su estancia en la ciudad han sido de alta expectativa también por saber hacía dónde se desplazará el intérprete.

Aunque los recorridos de Harry Styles por la capital han entusiasmado a los fanáticos, el cantante continúa generando comentarios tanto en los escenarios como en su vida cotidiana, a pocos días de su despedida de la Ciudad de México.

El Estadio GNP Seguros ha congregado a miles de seguidores en cada concierto de la residencia capitalina de Harry Styles. La gira del cantante en México concluirá el lunes 10 de agosto con la sexta y última función prevista en este recinto.

Mientras tanto, sus seguidores mantienen la emoción al tope por saber cuáles serán las canciones sorpresa de sus conciertos restantes en la capital mexicana, y en que lugares de la capital estará.

Temas Relacionados

Harry StylesEstadio GNP SegurosCDMXConciertos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

La revista británica señaló que la presidenta de México habría adoptado un discurso más desafiante

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

DEPORTES

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América