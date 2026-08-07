Canciones sorpresa de Harry Styles en México, esta es la que se espera para este viernes 7 de agosto

Hay un amplio repertorio para las canciones sorpresa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

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La llegada de Harry Styles al Estadio GNP Seguros ha convertido cada fecha de su residencia en Ciudad de México en un acontecimiento. Además del repertorio fijo, la atención se centra en la canción sorpresa que elige para el encore, un momento que ya es parte de la expectativa de sus seguidores.

El público mexicano ha respondido con llenos totales y ovaciones. Cada noche, el cantante selecciona un tema diferente, manteniendo a los asistentes y a las redes atentos a cuál será el cierre especial del show.

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Las canciones sorpresa elegidas por Harry Styles hasta ahora

Hasta ahora, las canciones sorpresa en el Together, Together Tour han sido:

Viernes 31 de julio: Love of My Life

Sábado 1 de agosto: Matilda

Martes 4 de agosto: Boyfriends

En cada función, la reacción es inmediata. El público responde con coros masivos y aplausos. Cada elección se convierte en tendencia y en tema de conversación entre fans y asistentes. La dinámica ha reforzado la conexión de Harry Styles con el público en México.

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Lo que se espera para el resto de fechas del tour en México

Para las fechas restantes, la especulación se concentra en ciertos temas:

Two Ghosts destaca como favorita para el 7 de agosto , ya que hoy se cumple el aniversario de su lanzamiento original en 2017.

Little Freak es considerada casi segura para una de las dos noches restantes.

Cherry, Paint By Numbers y Kiwi también figuran como posibles sorpresas, esta última por la broma recurrente del propio Styles sobre interpretarla.

La selección de la canción sorpresa se ha vuelto un ritual dentro del tour. Los fans apuestan y debaten en redes sociales, atentos a cada guiño y pista que deja el cantante en sus interacciones.

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El aniversario de “Two Ghosts” y la expectativa para hoy 7 de agosto

Entre los fans se se habla de que Two Ghosts será la canción elegida (Captura de pantalla TikTok)

La probabilidad de escuchar Two Ghosts esta noche ha cobrado fuerza entre los seguidores, quienes asocian el encore con efemérides y fechas clave. Harry Styles suele elegir canciones con significado especial en aniversarios y celebraciones puntuales.

En las tres fechas anteriores, el escenario mexicano fue testigo de momentos que marcaron cada noche: la caída de Harry el 1 de agosto bajo la lluvia, el grito de “¡Viva México!” y “los amo con todo mi corazón” que provocó confusión entre los asistentes, y la interpretación espontánea de “Cielito Lindo” acompañada por miles de voces.

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Con estos antecedentes, la expectativa se centra en cuál será el instante que robará la atención hoy 7 de agosto, tanto por la canción sorpresa como por la posibilidad de otro momento único que sume a la memoria colectiva de los fans en México.

Harry y sus rutas por la CDMX

Harry Styles

Además de la expectativa por adivinar el tema sorpresa, los fanáticos y usuarios de redes sociales han difundido imágenes y grabaciones que muestran al artista desplazándose por diferentes áreas de la capital, un comportamiento inusual en figuras del calibre de Styles.

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Por lo que estas apariciones durante su estancia en la ciudad han sido de alta expectativa también por saber hacía dónde se desplazará el intérprete.

Aunque los recorridos de Harry Styles por la capital han entusiasmado a los fanáticos, el cantante continúa generando comentarios tanto en los escenarios como en su vida cotidiana, a pocos días de su despedida de la Ciudad de México.

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El Estadio GNP Seguros ha congregado a miles de seguidores en cada concierto de la residencia capitalina de Harry Styles. La gira del cantante en México concluirá el lunes 10 de agosto con la sexta y última función prevista en este recinto.

Mientras tanto, sus seguidores mantienen la emoción al tope por saber cuáles serán las canciones sorpresa de sus conciertos restantes en la capital mexicana, y en que lugares de la capital estará.

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