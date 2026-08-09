México
Agregar Infobae enGoogle

INE aclara que su acuerdo con Territorium Life no se relaciona con exámenes de admisión

La autoridad electoral afirma que las funciones de su plataforma tienen alcances y requerimientos técnicos distintos a los servicios que otras instituciones habrían contratado

MC exhorta al INE a que investigue y sancione actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @INEMexico
El INE emitió una precisión sobre su contrato con Territorium Life para el Centro Virtual INE (CVI). Crédito: X/ @INEMexico
Guardar

El INE emitió este 9 de agosto una precisión sobre su contrato con Territorium Life, empresa encargada de realizar el examen de admisión de la UNAM, y afirmó que el acuerdo vigente se limita a la prestación de una plataforma tecnológica para el Centro Virtual INE (CVI), usada en procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal, según el propio instituto.

De acuerdo con el INE, el objeto del contrato “es distinto” a servicios que otras instituciones habrían convenido para la aplicación de exámenes de admisión, ya que el CVI atiende funciones con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes. El organismo sostuvo que cualquier valoración sobre servicios contratados por otras entidades “no guarda relación con el cumplimiento del objeto contractual del instituto.

PUBLICIDAD

El INE informó que la contratación derivó de una licitación pública nacional y que la propuesta adjudicada cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria, además de obtener la mejor evaluación conforme a los criterios del procedimiento.

Según el instituto, el contrato inició su ejecución en 2024 y, a la fecha, no tiene registrados incumplimientos vinculados con la prestación del servicio para la operación del Centro Virtual INE. También aseguró que mantiene seguimiento permanente del cumplimiento de obligaciones mediante mecanismos de supervisión y control previstos en el contrato y en la normatividad aplicable.

PUBLICIDAD

UNAM cancela de forma anticipada el contrato con Territorium Life por anomalías en el examen de admisión en línea

UNAM anuncia la terminación de contrato con Territorium Life

La UNAM canceló de forma anticipada el contrato con Territorium Life tras detectar anomalías en el examen de admisión en línea para licenciatura, y al mismo tiempo mantuvo el arranque de cursos para estudiantes de nuevo ingreso el próximo 31 de agosto, mientras abre auditorías técnicas, administrativas y posibles acciones legales sobre el proceso aplicado entre el 23 de mayo y el 10 de junio.

También ordenó la universidad un examen de control presencial para un grupo específico de aspirantes del ciclo 2026-2027, con aplicación del 12 al 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX. La medida busca validar la autenticidad de resultados después de incidencias como suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial durante la prueba virtual.

El abogado general de la institución Hugo Concha informó que habrá dos rutas de revisión. Una será una auditoría tecnológica sobre la plataforma y todo el sistema vinculado con su operación; la otra revisará el proceso de contratación para deslindar responsabilidades.

Concha explicó el pasado 5 de agosto que: “Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento en auditoría interna. Estamos obligados también por norma, cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que lo haga el órgano de la universidad, dijo.

La universidad abrió una revisión técnica interna y pidió a la ASF examinar el contrato

UNAM-Rectoría-México-15 de octubre
La UNAM ordenó un examen de control presencial del 12 al 19 de agosto para un grupo de aspirantes del ciclo 2026-2027 en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX. (Cuartoscuro)

El abogado general también dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí pidió a la ASF revisar el contrato entre la universidad y la empresa de tecnología educativa. Esa solicitud se sumó a la terminación anticipada del acuerdo comercial con Territorium Life.

Sobre el alcance de la auditoría tecnológica, el funcionario señaló “Los servidores detectan cuándo hay salidas de información y a dónde son esas salidas de información, revisar los discos, revisar los servidores, revisar justamente el documento de la plataforma. Queremos, estamos muy interesados justamente en llevar a cabo esa auditoría, afirmó.

La decisión de aplicar un examen de control presencial respondió a incidencias detectadas en el proceso de admisión virtual. La universidad señaló que hubo resultados atípicos, así como posibles casos de suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial.

Esa evaluación no será para todos los aspirantes. Solo podrán presentarla quienes ya recibieron su aviso de selección o alcanzaron el puntaje mínimo requerido, y su elegibilidad podrá consultarse a partir del 5 de agosto en el micrositio oficial.

Temas Relacionados

INETerritorium LifeUNAMPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

El nuevo sistema atravesará el poniente e incrementará la integración de 61 colonias a distintas redes de traslado

Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

Jesús Enrique Hernández Chávez falleció a los 82 años tras una larga trayectoria política y legislativa en Sinaloa.

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?