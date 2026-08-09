INE aclara que su acuerdo con Territorium Life no se relaciona con exámenes de admisión

El INE emitió una precisión sobre su contrato con Territorium Life para el Centro Virtual INE (CVI). Crédito: X/ @INEMexico

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El INE emitió este 9 de agosto una precisión sobre su contrato con Territorium Life, empresa encargada de realizar el examen de admisión de la UNAM, y afirmó que el acuerdo vigente se limita a la prestación de una plataforma tecnológica para el Centro Virtual INE (CVI), usada en procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal, según el propio instituto.

De acuerdo con el INE, el objeto del contrato “es distinto” a servicios que otras instituciones habrían convenido para la aplicación de exámenes de admisión, ya que el CVI atiende funciones con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes. El organismo sostuvo que cualquier valoración sobre servicios contratados por otras entidades “no guarda relación” con el cumplimiento del objeto contractual del instituto.

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El INE informó que la contratación derivó de una licitación pública nacional y que la propuesta adjudicada cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria, además de obtener la mejor evaluación conforme a los criterios del procedimiento.

Según el instituto, el contrato inició su ejecución en 2024 y, a la fecha, no tiene registrados incumplimientos vinculados con la prestación del servicio para la operación del Centro Virtual INE. También aseguró que mantiene seguimiento permanente del cumplimiento de obligaciones mediante mecanismos de supervisión y control previstos en el contrato y en la normatividad aplicable.

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UNAM cancela de forma anticipada el contrato con Territorium Life por anomalías en el examen de admisión en línea

UNAM anuncia la terminación de contrato con Territorium Life

La UNAM canceló de forma anticipada el contrato con Territorium Life tras detectar anomalías en el examen de admisión en línea para licenciatura, y al mismo tiempo mantuvo el arranque de cursos para estudiantes de nuevo ingreso el próximo 31 de agosto, mientras abre auditorías técnicas, administrativas y posibles acciones legales sobre el proceso aplicado entre el 23 de mayo y el 10 de junio.

También ordenó la universidad un examen de control presencial para un grupo específico de aspirantes del ciclo 2026-2027, con aplicación del 12 al 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX. La medida busca validar la autenticidad de resultados después de incidencias como suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial durante la prueba virtual.

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El abogado general de la institución Hugo Concha informó que habrá dos rutas de revisión. Una será una auditoría tecnológica sobre la plataforma y todo el sistema vinculado con su operación; la otra revisará el proceso de contratación para deslindar responsabilidades.

Concha explicó el pasado 5 de agosto que: “Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento en auditoría interna. Estamos obligados también por norma, cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que lo haga el órgano de la universidad”, dijo.

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La universidad abrió una revisión técnica interna y pidió a la ASF examinar el contrato

La UNAM ordenó un examen de control presencial del 12 al 19 de agosto para un grupo de aspirantes del ciclo 2026-2027 en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX. (Cuartoscuro)

El abogado general también dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí pidió a la ASF revisar el contrato entre la universidad y la empresa de tecnología educativa. Esa solicitud se sumó a la terminación anticipada del acuerdo comercial con Territorium Life.

Sobre el alcance de la auditoría tecnológica, el funcionario señaló “Los servidores detectan cuándo hay salidas de información y a dónde son esas salidas de información, revisar los discos, revisar los servidores, revisar justamente el documento de la plataforma. Queremos, estamos muy interesados justamente en llevar a cabo esa auditoría”, afirmó.

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La decisión de aplicar un examen de control presencial respondió a incidencias detectadas en el proceso de admisión virtual. La universidad señaló que hubo resultados atípicos, así como posibles casos de suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial.

Esa evaluación no será para todos los aspirantes. Solo podrán presentarla quienes ya recibieron su aviso de selección o alcanzaron el puntaje mínimo requerido, y su elegibilidad podrá consultarse a partir del 5 de agosto en el micrositio oficial.

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