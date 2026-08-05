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Aumento de presupuesto que pide INE para 2027 es exagerado, afirma Sheinbaum: “Elecciones deben costar lo mismo que las del 2024”

El organismo electoral informó que solicitaría un aumento de 15 mil millones más arriba en comparación con los comicios anteriores

INE aprueba calendario electoral rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en 2027.
INE aprueba calendario electoral rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en 2027.
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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “exagerada” la petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar más recursos para las elecciones de 2027.

“Están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección del 2024″, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa de este 5 de agosto, un aumento que consideró por encima de lo necesario para el proceso electoral.

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“Nos parece exagerado, la verdad. Debería costar lo mismo que la del 24, no entendemos por qué deba costar más”, comentó la mandataria, quien consideró que el monto sugerido por el órgano electoral resulta desproporcionado en comparación con las últimas elecciones.

Explicó que el proceso electoral de 2024 incluyó la impresión de boletas para senadurías y para la presidencia, mientras que el contexto organizativo de 2027 es similar, por lo que no tendría por qué haber variación. Añadió que el único ajuste razonable sería el correspondiente a la inflación acumulada de los años 2025, 2026 y 2027, y subrayó que un incremento de 15 mil millones de pesos no tiene justificación.

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Sheinbaum reiteró su llamado a los consejeros del INE para que reconsideren la propuesta y ajusten el presupuesto a parámetros racionales, alineados con la experiencia y necesidades reales del proceso electoral. “Consideramos que debe haber transparencia y racionalidad en el manejo de los recursos públicos, sobre todo en un tema tan importante como la organización de elecciones”, sostuvo la presidenta.

INE solicitará un incremento en su presupuesto para elecciones 2027

La Comisión Temporal de Presupuesto 2027 del INE presentó el anteproyecto de presupuesto para el próximo año, con una cifra total de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos. Esta propuesta será revisada por la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del organismo.

De ese monto, 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos corresponden al presupuesto base para actividades ordinarias; 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos se asignan a la Cartera Institucional de Proyectos; y se contempla un presupuesto precautorio de 4 mil 687 millones 256 mil 96 pesos, destinado a la posible organización de una Consulta Popular o un proceso de Revocación de Mandato.

El INE destacó que el presupuesto 2027 fue elaborado bajo principios de austeridad, eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestaria. Según el organismo, se priorizaron los requerimientos indispensables y se lograron ahorros respecto al ejercicio de presupuestación del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

En 2027, el INE organizará el Proceso Electoral Federal y Concurrente para renovar 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas en entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además, se elegirán diputaciones locales en 31 entidades, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, así como otros cargos de elección popular.

El anteproyecto considera el crecimiento de la Lista Nominal a 102 millones 56 mil electoras y electores, lo que implica instalar 176,741 casillas en la jornada electoral de 2027, frente a las 170,181 casillas de 2024.

La Comisión Temporal de Presupuesto está integrada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Jorge Montaño Ventura —quien funge como presidente—. El documento presentado describe la asignación requerida para cumplir las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias del INE, así como sus necesidades operativas y de actualización del Padrón Electoral, expedición de credenciales y mantenimiento tecnológico.

Los proyectos de inversión estratégica contemplados en el presupuesto se alinean con las metas operativas del organismo, y el desglose presentado servirá de base para la discusión y eventual aprobación por parte de los órganos superiores de decisión.

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