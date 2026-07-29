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Vivienda en conjunto en CDMX: quiénes son las personas que pueden inscribirse a este programa para comprar un departamento a bajo costo

El objetivo es reducir el costo final de los departamentos para que más personas puedan adquirir una vivienda sin recurrir a créditos con altas tasas de interés

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El programa prioriza a los hogares con mayores necesidades económicas, incluyendo mujeres jefas de familia, madres solteras y personas en situación de vulnerabilidad. (Gobierno CDMX)
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Es bien sabido que tener vivienda en la capital puede ser un objetivo difícil de lograr a pesar de tratarse de un derecho universal. Es por eso que el gobierno de la Ciudad de México a implementado el programa Vivienda en Conjunto la cual es una iniciativa que busca ofrecer departamentos a precios accesibles para familias que desean permanecer en la ciudad.

Este esquema, también conocido como coproducción de vivienda, funciona a través de la colaboración entre el Gobierno de la CDMX y organizaciones sociales.

El gobierno aporta recursos, suelo, financiamiento y acompañamiento institucional y las organizaciones sociales se encargan de la gestión, organización de los beneficiarios y seguimiento de los proyectos.

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El objetivo es reducir el costo final de los departamentos para que más personas puedan adquirir una vivienda sin recurrir a créditos con altas tasas de interés.

Los departamentos construidos bajo este esquema tienen un valor aproximado de entre 700,000 y 900,000 pesos, con opción de pagarlos en mensualidades accesibles y sin intereses.

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Además, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) otorga apoyos económicos para ayudar a las familias en la construcción de una vivienda digna.

Estos apoyos pueden ser transferencias monetarias para mecanismos de sustentabilidad (alrededor de 45,500 pesos) o ayudas según capacidad de pago (de 14,000 hasta 500,000 pesos, según el crédito). El apoyo es único y no se puede combinar con otros programas.

Para acceder, es necesario estar acreditado por el programa, ser parte de un proyecto de vivienda, tener ingresos promedio de hasta tres veces el salario mínimo diario y tener un alto grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

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(Gobierno CDMX)

Quiénes son las personas que pueden inscribirse al programa Vivienda en Conjunto

Las personas que pueden inscribirse al programa Vivienda en Conjunto de la Ciudad de México son principalmente:

  • Habitantes de la Ciudad de México que necesitan una solución de vivienda y desean permanecer en la capital.
  • Familias de bajos y medianos ingresos que no pueden acceder a créditos tradicionales con altas tasas de interés.
  • Personas integrantes de organizaciones sociales y cooperativas de vivienda vinculadas o que trabajan en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
  • Solicitantes acreditados por el INVI, que hayan cumplido los requisitos establecidos por el programa.
  • Personas con un ingreso promedio de hasta tres veces el salario mínimo diario y que presenten un alto o muy alto grado de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

Requisitos básicos para inscribirse:

  • Estar acreditado por el Programa Vivienda en Conjunto.
  • Ser parte de un proyecto de vivienda aprobado.
  • No ser propietario de otra vivienda.
  • No contar con crédito vigente de INFONAVIT ni FOVISSSTE.
  • Demostrar ingresos familiares menores a dos salarios mínimos para ciertos esquemas sociales.
  • Presentar documentación vigente como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y comprobante de ingresos de los últimos tres meses.
vivienda CDMX
(Gobierno CDMX)

Dónde se encuentran los módulos para inscribirse al programa Vivienda en Conjunto

En la ciudad, los dieciséis módulos activos del INVI se encuentran en las siguientes ubicaciones:

  • Iztacalco: Calle Canela 660, colonia Granjas México
  • Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n, colonia Tolteca
  • Azcapotzalco: Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac
  • Coyoacán: Calle Chichimecas, esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco
  • Cuajimalpa: Avenida Juárez esquina Avenida México, colonia Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc: Calle Luis Moya 87, colonia Centro (Área 1)
  • Gustavo A. Madero: Avenida Gran Canal 208, colonia El Coyol
  • Iztacalco: Calle Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental
  • Iztapalapa: Calle Villa Campa s/n Esquina Villa Feliche, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
  • Iztapalapa: Calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n, colonia Santiago Acahualtepec 2a. Ampliación
  • Iztapalapa: Calle Vicente Guerrero Edif. B, PB, colonia Unidad Vicente Guerrero
  • Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice
  • Milpa Alta: Avenida México s/n, Barrio Los Ángeles, colonia Villa Milpa Alta Centro
  • Tláhuac: Calle Gioconda s/n esquina Francisco Peñaloza, colonia Miguel Hidalgo
  • Tlalpan: Avenida Yobain s/n, colonia Cultura Maya
  • Xochimilco: Avenida Francisco Goitia s/n, colonia Barrio San Pedro

En cada una de estas oficinas, los habitantes de la capital pueden conocer los detalles de los programas, presentar documentos y resolver sus dudas sobre el acceso a vivienda.

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