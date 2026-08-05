Seis cosas que puedes hacer hoy para no contagiarte de hepatitis

¿Qué es la hepatitis y cuáles son sus principales síntomas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hepatitis viral representa una amenaza real para la salud pública en México y el mundo, pero existen seis acciones concretas que cualquier persona puede tomar hoy mismo para reducir su riesgo de contagio.

Las recomendaciones del ISSSTE y las principales instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, coinciden en que la prevención depende de la vacunación, la higiene, el sexo seguro, el control de objetos que puedan tener sangre, el conocimiento del propio estado de salud y la preparación ante situaciones de riesgo.

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Estas medidas pueden aplicarse de inmediato, tanto en el hogar como en la vida diaria.

¿Qué diferencia a los tipos de hepatitis y cómo se transmiten?

Existen cinco tipos principales de hepatitis: A, B, C, D y E, todos ellos con características de transmisión distintas, tal como explica el ISSSTE.

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La hepatitis A y E se transmiten principalmente por agua y alimentos contaminados, mientras que la hepatitis B y C lo hacen por contacto con sangre, relaciones sexuales sin protección o de madre a hijo durante el parto.

La hepatitis D solo afecta a quienes ya tienen hepatitis B.

La vacunación está disponible para los tipos A y B, lo que facilita la prevención en estos casos, según datos de la OMS y la Secretaría de Salud de México.

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Los síntomas más comunes de la hepatitis incluyen:

Fiebre

Náuseas

Dolor abdominal

Erupciones cutáneas

Pérdida del apetito

Orina oscura

Ictericia (coloración amarilla en mucosas)

Sin embargo, en ocasiones la infección puede permanecer asintomática durante años, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como fibrosis, cirrosis o cáncer de hígado, de acuerdo con la información del ISSSTE y la Mayo Clinic.

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Infografía del ISSSTE sobre la hepatitis. (ISSSTE)

Vacúnate: la herramienta más efectiva

La primera recomendación de la evidencia internacional es completar el esquema de vacunación contra hepatitis A y B.

El ISSSTE y organismos como la OMS y el CDC recalcan que la vacuna para hepatitis A suele administrarse en la infancia y en grupos de riesgo, mientras que la de hepatitis B está incluida en los calendarios infantiles y recomendada para adultos vulnerables.

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Según la Organización Panamericana de la Salud, la vacunación en los primeros días de vida previene la transmisión de madre a hijo y contribuye a reducir la infección crónica en la población general.

El acceso a la vacuna es gratuito en México para quienes lo requieren, y revisarlo hoy puede significar la diferencia entre estar protegido y continuar en riesgo.

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Las investigaciones del CDC muestran que la protección generada por la vacuna dura décadas y es segura para todas las edades.

Reforzar la higiene: manos, alimentos y agua

La higiene rigurosa es la segunda línea de defensa.

Lavarse las manos con agua y jabón, sobre todo después de ir al baño y antes de comer, reduce significativamente la probabilidad de contagio de hepatitis A y E, según el ISSSTE y la Secretaría de Salud de México.

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El consumo de agua potable y la elección de alimentos preparados en condiciones seguras también forman parte de estas recomendaciones.

La OMS destaca que la transmisión fecal-oral puede evitarse con prácticas sencillas: lavar y pelar frutas y verduras, evitar alimentos de origen dudoso y mantener el saneamiento en el hogar.

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En caso de duda sobre la calidad del agua, es recomendable hervirla antes de consumirla.

La vacuna para hepatitis A suele administrarse en la infancia y en grupos de riesgo.

Usa protección en las relaciones sexuales

El sexo seguro es esencial para prevenir la hepatitis B y, en menor medida, la C. El ISSSTE recomienda el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales de riesgo.

Tanto la OMS como Mayo Clinic subrayan que el virus de la hepatitis B está presente en sangre, semen y otros fluidos, por lo que el preservativo y la comunicación abierta con la pareja sobre el estado de salud son medidas fundamentales.

Además, el CDC sugiere que las personas con múltiples parejas sexuales o que pertenecen a grupos de riesgo consideren vacunarse y hacerse pruebas periódicas para detectar posibles infecciones.

Evitar compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, cepillos de dientes u objetos cortantes es la cuarta decisión clave.

La hepatitis B y C pueden transmitirse incluso por cantidades microscópicas de sangre, como advierten el ISSSTE y la OMS.

En México, la recomendación incluye asegurarse de que cualquier procedimiento médico, tatuaje o piercing se realice en lugares certificados y con material estéril.

El CDC enfatiza que los programas de reducción de daños, como el intercambio de jeringas para personas que usan drogas inyectadas, han demostrado reducir de forma drástica la transmisión de hepatitis C.

El sexo seguro es esencial para prevenir la hepatitis B y, en menor medida, la C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conoce tu estado: pruebas y diagnóstico oportuno

La quinta acción consiste en realizarte pruebas de hepatitis si perteneces a algún grupo de riesgo o nunca has sido evaluado.

El ISSSTE y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento y evitar la transmisión a otras personas.

En México, las pruebas son accesibles en servicios públicos de salud y pueden realizarse de manera anónima y gratuita.

La OMS indica que millones de personas viven con hepatitis sin saberlo, y que conocer el propio estado es una decisión responsable tanto para la salud individual como colectiva.

El diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento y evitar la transmisión a otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prepara tus viajes y controla contextos de riesgo

Antes de viajar a zonas con mayor prevalencia de hepatitis, revisa tu estado de vacunación, consulta a un médico y adopta precauciones adicionales.

El ISSSTE sugiere evitar alimentos y bebidas de origen incierto, especialmente en países con sistemas de saneamiento deficientes.

Mayo Clinic y la OMS recomiendan lavar y pelar todo alimento, beber solo agua embotellada y abstenerse de realizarse procedimientos médicos o tatuajes en lugares no certificados durante el viaje.

Para personas con enfermedades hepáticas, mujeres embarazadas o inmunocomprometidas, la consulta médica previa al viaje es imprescindible, ya que la hepatitis puede evolucionar de forma más grave en estos casos.

Medidas del ISSSTE para prevenir la hepatitis y reducir el riesgo de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paquete de prevención respaldado por la ciencia

La efectividad de estas seis acciones está avalada por investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de México, la Organización Panamericana de la Salud, la Mayo Clinic y el CDC.

No requieren tecnología compleja ni grandes inversiones, solo cambios sencillos y sostenidos en la vida diaria.

Hoy existen tratamientos efectivos que eliminan el virus de la hepatitis en pocas semanas, dependiendo del tipo, pero la prevención sigue siendo la mejor estrategia para evitar complicaciones graves como fibrosis, cirrosis o cáncer de hígado.

Cada decisión que tomes hoy para protegerte contra la hepatitis contribuye no solo a tu bienestar, sino también al de tu entorno y a la salud pública nacional, como subraya el ISSSTE en sus campañas de prevención y las principales instituciones internacionales en sus informes y guías técnicas.