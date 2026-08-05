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Cablebús Línea 4: estas son las estaciones y la ruta ya definidas

El proyecto ya cuenta con puntos específicos, conectará Ciudad Universitaria con Tlalpan

Cabina azul de Cablebús sobre una estación gris y una calle, con un mapa de ruta de la Línea 4 en una pizarra de corcho con chinchetas y cinta adhesiva.
El proyecto de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México se ilustra con una cabina y el trazado de su ruta que conecta áreas como Ciudad Universitaria y zonas de Tlalpan (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La construcción de la línea 4 del cablebús en Ciudad de México avanza y tiene estaciones definidas.

El proyecto de movilidad está enfocado en conectar zonas tradicionalmente incomunicadas de la alcaldía Tlalpan con la red principal de movilidad urbana.

(YouTube/@GobCDMX)
(YouTube/@GobCDMX)

Estaciones de la Línea 4

La nueva línea se extiende a lo largo de 11,4 km y contará con nueve estaciones.

El trayecto inicia en Pedregal de San Nicolás, ubicado en la parte más alta de Tlalpan, y culmina en Metro Universidad, facilitando la conexión directa con otros sistemas de transporte importantes como el metro y el CETRAM Universidad.

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  • Estación 1 - Universidad
  • Estación 2 - Cantera
  • Estación 3 - Perisur
  • Estación 4 - Vasco de Quiroga
  • Estación 5 - Campo Xóchitl
  • Estación 6 - CEFORMA
  • Estación 7 - Deportivo Independencia
  • Estación 8 - Cultura Maya
  • Estación 9 - Pedregal de San Nicolás

Esta línea está diseñada para resolver la movilidad de más de 65.000 personas de zonas altas como El Ajusco y Los Pedregales, permitiendo un acceso mucho más ágil hacia el sur de la ciudad y la zona universitaria.

Se prevé la instalación de más de 70 postes a lo largo de su recorrido, y la construcción incorpora estudios urbanos, ambientales, de protección civil e hidrológicos para garantizar la seguridad y la integración con el entorno.

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La obra implica una inversión de 4.700 millones de pesos, financiada por el gobierno federal, y estima entregar un total de 27.582 m² de obra entre estaciones y columnas.

Beneficios sociales, ambientales y de movilidad

La línea 4 representa una transformación para más de 55 colonias y pueblos en Tlalpan al reducir los tiempos de traslado desde los actuales 70 minutos a solo 35 minutos.

Según datos oficiales, este cambio impactará principalmente a quienes enfrentaban largos recorridos diarios debido a la falta de alternativas de transporte público eficiente.

El impacto ambiental es otro de los pilares del proyecto: se calcula que las emisiones mitigadas al año en la línea 4 serán de 23.725 toneladas de CO₂ equivalente.

Además, la operación será completamente eléctrica y silenciosa, alineándose con los objetivos de movilidad limpia de la ciudad.

La línea fue diseñada para integrarse con otros modos de transporte, garantizando conectividad y reducción de la huella ambiental.

El recorrido eleva hasta 380 metros de desnivel desde Universidad hasta Los Pedregales, abarcando zonas con necesidades históricas de infraestructura.

Consulta y participación vecinal

El gobierno local señala que, en el caso de la línea 4, no se identificaron poblaciones originarias afectadas por el trazo, a diferencia de otras líneas del cablebús. La planeación incluyó estudios para asegurar un proceso respetuoso con el entorno y los habitantes.

(YouTube/@GobCDMX)
(YouTube/@GobCDMX)

Durante la ejecución, se han realizado más de 250 reuniones con vecinos y representantes comunitarios para dialogar sobre la ubicación de postes y estaciones, buscando minimizar el impacto en espacios públicos y privados. Cuando surge desacuerdo por la localización de infraestructura, las autoridades mantienen el diálogo abierto, ajustando el proyecto cuando es técnicamente viable.

En respuesta a preocupaciones sobre la plusvalía de las viviendas cercanas, el gobierno afirma que la experiencia previa indica un aumento en el valor de las propiedades tras la llegada del cablebús, asociado a la mejora de servicios y conectividad.

Cuándo estará lista la Línea 4 del Cablebús

El avance general de la obra civil y electromecánica ronda el 20%, con una estimación de alcanzar el 40% al cierre del año.

La línea 4 está programada para finalizarse en diciembre de 2027, conforme al calendario oficial presentado por la jefatura de gobierno.

El consorcio Alpa Liner es el responsable de la construcción, que incluye la fabricación de postes y motores electromecánicos, en parte importados para cumplir con los estándares técnicos requeridos.

Para quienes se preguntan cuándo estará en funcionamiento la línea 4 del cablebús, la respuesta oficial es que se prevé la conclusión de las obras y la apertura al público para finales de 2027, aportando una solución integral y sustentable a la movilidad en el sur de la capital.

Qué se sabe sobre la línea 5 del cablebús

La línea 5 del cablebús se encuentra actualmente en proceso de construcción y, de acuerdo con la información oficial presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su inauguración está prevista para finales de junio de 2028.

(YouTube/@GobCDMX)
(YouTube/@GobCDMX)

Este plazo fue confirmado durante la última conferencia de prensa sobre avances del Cablebús, donde se detalló que la línea 5, por su longitud y complejidad técnica, requiere un periodo de ejecución de aproximadamente dos años y medio.

Las estaciones contempladas para la línea 5, según la información oficial presentada, son:

  • Metro Mixcoac
  • Olivar del Conde
  • Santa Lucía
  • Doctor Enrique Cabrera
  • Pueblo de Tetelpan
  • Glaciar
  • El Tanque (punto de bifurcación de ramales)
  • Barrio Sierra
  • Oasis
  • Oyamel
  • Lomas de la Era
  • San Bartolo Ameyalco

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