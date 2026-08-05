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Revendedores acaparan galletas de BTS en México y las Armys desatan quejas en redes

Las Armys denunciaron en redes lo que estaba sucediendo con las galletas

Las Armys denunciaron lo ocurrido. (redes sociales)
Las Armys denunciaron lo ocurrido. (redes sociales)
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La llegada de las galletas Oreo x BTS a México ha generado una gran expectativa entre las seguidoras de la agrupación surcoreana.

La colaboración, que forma parte de un lanzamiento global en decenas de países, incluye diseños coleccionables inspirados en los integrantes de la banda y un sabor especial basado en el tradicional hotteok coreano.

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Sin embargo, el entusiasmo de las ARMY mexicanas se ha visto empañado por denuncias de presunto acaparamiento en algunas tiendas de autoservicio, situación que ha provocado una ola de críticas en redes sociales.

ARMYs denuncia compras masivas de galletas BTS en Guadalajara

La polémica comenzó después de que integrantes de la comunidad ARMY compartieran fotografías y testimonios sobre lo ocurrido en una sucursal de Soriana Plaza del Sol, en Guadalajara, donde una persona habría adquirido prácticamente todas las existencias exhibidas de las galletas BTS.

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A través de redes sociales, la cuenta Las Galactinas ARMYgas difundió imágenes en las que se observa un carrito de supermercado cargado con múltiples cajas del producto.

En su publicación, el colectivo lamentó que una sola persona se llevara toda la mercancía disponible y exhortó a los seguidores de la banda a no adquirir productos revendidos.

“Exhortamos a todo MX-ARMY a no comprar con revendedores”, señalaron en el mensaje, en el que además pidieron a cadenas de autoservicio implementar o reforzar límites de compra por cliente.

Se limitó la venta tras la denuncia. (redes sociales)
Se limitó la venta tras la denuncia. (redes sociales)

La publicación rápidamente acumuló reacciones entre fanáticos de BTS, quienes manifestaron su inconformidad por la posibilidad de que algunos compradores buscaran obtener ganancias mediante la reventa de una edición limitada altamente demandada.

Posteriormente, la misma cuenta aclaró que sus críticas estaban dirigidas exclusivamente a quienes fomentan la reventa y no a las tiendas involucradas. También recordaron que varias cadenas ya cuentan con restricciones de compra, aunque en algunos casos estas medidas no siempre serían respetadas.

El caso reavivó un problema que suele repetirse con artículos coleccionables, lanzamientos exclusivos y mercancía relacionada con fenómenos culturales de gran alcance, donde la alta demanda suele atraer a personas interesadas en revender los productos a precios superiores.

Tiendas comienzan a limitar la venta de las Oreo x BTS

Horas después de las primeras denuncias, integrantes de la comunidad compartieron nuevas fotografías que muestran avisos colocados en anaqueles de supermercados limitando la compra de las galletas Oreo x BTS a un número específico de piezas por cliente.

Así lo anunciaron en tiendas. (redes sociales)
Así lo anunciaron en tiendas. (redes sociales)

De acuerdo con los reportes difundidos por las propias fanáticas, algunas sucursales de Soriana ya comenzaron a aplicar restricciones para evitar compras masivas y permitir que más personas tengan acceso al producto.

La medida fue bien recibida por las ARMY, quienes agradecieron públicamente a las tiendas por intervenir ante la creciente preocupación por la reventa.

Además, expresaron su deseo de que otras cadenas comerciales adopten mecanismos similares durante las próximas semanas.

La expectativa por estas galletas no es menor. La colaboración entre Oreo y BTS incluye empaques temáticos, grabados coleccionables relacionados con los siete integrantes y referencias especiales para el fandom.

La edición limitada fue desarrollada con participación directa de la agrupación y se distribuye en más de 80 mercados alrededor del mundo.

Asimismo, diversos reportes señalan que el producto se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados por las seguidoras del grupo en México, lo que explica la rapidez con la que algunas existencias han comenzado a agotarse.

Mientras las imágenes continúan circulando en redes sociales, la conversación entre las ARMY se mantiene enfocada en desalentar la compra a revendedores y promover una distribución más equitativa.

Para muchas fanáticas, la implementación de límites por cliente representa una medida necesaria para que la mayor cantidad posible de seguidores pueda conseguir las codiciadas galletas BTS sin tener que pagar sobreprecios.

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