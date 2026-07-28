Pensión IMSS e ISSSTE: el calendario de agosto 2026 confirma que hay un adelanto en uno de los pagos

Una pareja de adultos mayores sonríe mientras cuenta billetes de pesos mexicanos, con una alcancía y monedas sobre la mesa, y los logos de IMSS e ISSSTE al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pensiones del IMSS e ISSSTE son prestaciones económicas otorgadas a trabajadores en México al cumplir ciertos requisitos de edad, tiempo de cotización y situación laboral, dependiendo de la institución a la que estén afiliados.

Estas se depositan a los beneficiarios cada mes, durante los primeros días, por lo que es importante estar atento al calendario oficial de pagos que se publica en los canales oficiales, ya que en ocasiones puede haber variaciones en los días de pagos, tal como ocurre en esta ocasión.

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Y es que se ha confirmado que el ISSSTE adelanta el pago de la pensión de agosto de 2026 y liberará el depósito desde el lunes 30 de julio, de acuerdo con el calendario oficial.

Sin embargo, en el caso de los pensionados del IMSS, tendrán que esperar unos días más para poder recibir su pensión ya que el abono correspondiente a agosto queda programado para el lunes 3 de agosto de 2026, ya que el día primero cae en sábado.

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Es importante recordar que el monto depositado varía según semanas cotizadas, salario registrado y el régimen con el que se otorgó la pensión.

También recomienda revisar la cuenta bancaria el mismo día del pago y, si no se refleja, avisar cuanto antes, además de planear con anticipación las visitas al banco por la alta afluencia que suele registrarse en fechas de depósito.

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Una pareja de adultos mayores con fenotipo mexicano revisa documentos relacionados con sus pensiones, con los logotipos del IMSS y el ISSSTE visibles sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las pensiones oficiales del IMSS y del ISSSTE

Pensión IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga pensiones a trabajadores del sector privado. La pensión puede ser por:

Vejez: Por cumplir 60 o 65 años y tener al menos 1,250 semanas cotizadas (Ley 97) o 500 semanas (Ley 73).

Invalidez y vida: Por incapacidad permanente para trabajar.

Cesantía en edad avanzada: Por quedar desempleado a partir de los 60 años.

El monto depende del salario base de cotización, semanas cotizadas y régimen bajo el cual se haya cotizado (Ley 73 o Ley 97).

Pensión ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorga pensiones a empleados del sector público. Los principales tipos son:

Jubilación: Por años de servicio (generalmente 30 años para hombres, 28 para mujeres).

Retiro por edad y tiempo de servicio: Por cumplir 60 años y tener al menos 15 años de servicio.

Cesantía en edad avanzada: A partir de los 60 años, si no se cumplen los años para jubilación.

El monto depende de los años de servicio, salario promedio y régimen (Décimo Transitorio o cuentas individuales).

Ambas pensiones son derechos adquiridos y permiten a los trabajadores recibir un ingreso mensual después del retiro laboral.

Calendarios oficiales de pago para las Pensiones del IMSS y el ISSSTE

Fechas de pago ISSSTE para 2026

Enero: viernes 2 de enero

Febrero: viernes 30 de enero

Marzo: viernes 27 de febrero

Abril: viernes 27 de marzo

Mayo: miércoles 29 de abril

Junio: lunes 29 de mayo

Julio: lunes 29 de junio

Agosto: jueves 30 de julio

Septiembre: viernes 28 de agosto

Octubre: miércoles 30 de septiembre

Noviembre: jueves 29 de octubre

Aguinaldo: primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 27 de noviembre

Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Fechas de pago IMSS para 2026

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1