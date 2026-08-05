¿Reiniciar el sistema nervioso? Lo que la ciencia dice sobre el nervio vago

Una mujer realiza una práctica de estimulación del nervio vago en casa mientras un profesional médico examina a una paciente con un dispositivo clínico para el mismo tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El interés por la estimulación del nervio vago crece en redes sociales y plataformas de bienestar, con cientos de videos y publicaciones que prometen reducir el estrés y mejorar la salud.

La neuróloga Timea Hodics del Hospital Houston Methodist advierte que, aunque estas técnicas ofrecen alivio temporal, la ciencia médica distingue entre prácticas caseras y tratamientos clínicos validados.

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Dispositivos médicos avalados por la FDA en Estados Unidos

El año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó un dispositivo implantable de estimulación del nervio vago para tratar ciertos casos de artritis reumatoide, sumándose a los usos previos en epilepsia y depresión resistente al tratamiento.

Estos dispositivos requieren cirugía y monitoreo profesional. Emiten pulsos eléctricos controlados para modificar funciones cerebrales o cardiovasculares, bajo parámetros definidos por evidencia clínica.

Según la Dra. Hodics, la estimulación del nervio vago en entornos médicos no busca relajar al paciente, sino actuar durante ejercicios de rehabilitación, como la fisioterapia tras un accidente cerebrovascular. El objetivo es facilitar la formación de nuevas vías neuronales.

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Un hombre recibe estimulación del nervio vago en un entorno médico mientras se contrastan métodos caseros y un video de redes sociales sobre su activación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La VNS no se trata de hacer que alguien se sienta relajado. Se trata de usar la estimulación de una manera muy dirigida mientras el cerebro está haciendo algo específico”, afirma la especialista del Hospital Houston Methodist.

Qué síntomas pueden indicar un problema real en el nervio vago

El nervio vago conecta el cerebro con órganos como el corazón, pulmones y sistema digestivo. Su función principal es transmitir señales para conservar el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Según la neuróloga, la mayoría de los trastornos atribuidos al nervio vago en internet corresponden a síntomas generales de ansiedad o estrés crónico.

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Los síntomas que sí pueden sugerir una disfunción auténtica incluyen cambios digestivos persistentes, como estreñimiento o dificultad para mover los alimentos; alteraciones cardiovasculares, como frecuencias cardiacas inusualmente bajas o caídas de presión arterial al ponerse de pie, conocidas como hipotensión ortostática; y problemas para tragar o cambios en la voz.

“Los problemas reales del nervio vago son mucho más específicos. La mayoría de los síntomas que las personas describen en línea en realidad no son causados por el nervio vago en sí”, explica la doctora.

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En contraste, la tensión muscular, los dolores de cabeza, el mal sueño o la dificultad para concentrarse reflejan la respuesta normal del sistema nervioso ante demandas continuas, no una falla de un solo nervio. La experta reitera que una verdadera disfunción está asociada con lesiones, enfermedades metabólicas prolongadas o condiciones neurológicas diagnosticadas.

Prácticas populares: ejercicios de respiración y exposición al frío

Los videos que circulan en redes suelen recomendar respiración profunda, inmersiones en agua fría, tarareos y gárgaras como métodos para “reactivar” el nervio vago. La Dra. Hodics señala que estas prácticas pueden modular el sistema nervioso de manera leve y temporal, pero no modifican la función del nervio a largo plazo ni sustituyen un tratamiento médico.

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Una mujer explora aplicaciones de bienestar en su casa y una médica aplica un dispositivo de estimulación del nervio vago a una paciente en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respirar lenta y deliberadamente, por ejemplo, puede reducir la frecuencia cardiaca y enviar señales de seguridad al cuerpo. “La respiración profunda es particularmente útil para disminuir la frecuencia cardiaca y puede ser un activador suave del nervio vago”, sostiene la neuróloga.

Salpicar el rostro con agua fría o tomar una ducha fría interrumpe patrones de estrés, aunque la tolerancia es variable y no se considera superior a ejercicios menos intensos. Actividades vocales, como tararear o cantar, estimulan ramas del nervio vago en el cuello y apoyan la relajación de forma sutil.

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Diferencias entre dispositivos de consumo y terapias clínicas

Los estimuladores que se venden en línea para uso doméstico no requieren cirugía y se colocan sobre la piel, cerca del cuello o las orejas. La evidencia sobre su eficacia es limitada. Producen vibraciones, zumbidos o descargas leves, pero no está claro si logran modificar de forma confiable las mismas redes neuronales que los implantes médicos.

“Esos dispositivos de consumo no están diseñados para tratar ninguna afección médica, y las industrias que venden estos dispositivos quizá no sean la mejor fuente de datos científicamente comprobables”, afirma la Dra. Hodics.

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La neuróloga recomienda consultar a un profesional antes de usar cualquier aparato, incluso si parece inofensivo. En casos raros, una sobreestimulación puede desencadenar una respuesta vasovagal, con disminución súbita de la frecuencia cardiaca o presión arterial, lo que podría provocar mareo o desmayo.

El sistema nervioso funciona sin “reinicios” artificiales

La mayoría de las personas no percibe el funcionamiento del nervio vago en su vida diaria. Sentirse ansioso, incómodo o alterado físicamente no implica que el nervio esté apagado o necesite intervención. “Los nervios vagos de la mayoría de las personas funcionan perfectamente bien. Sentirte incómodo o raro no significa automáticamente que necesites hacerle algo a tu nervio vago”, concluye la especialista del Hospital Houston Methodist.

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