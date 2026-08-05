Cómo elegir plantas que requieren poca agua para tu balcón

Características botánicas y recomendaciones para seleccionar y cultivar plantas de bajo consumo hídrico en maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Muchas veces, quienes viven en ciudades no disponen de suficiente tiempo para regar o cuidar de sus plantas de forma frecuente.

Por eso, instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, el Ajuntament de Barcelona y la Universidad Nacional Autónoma de México han definido criterios precisos para elegir plantas que requieren poca agua y que son ideales para balcones urbanos.

PUBLICIDAD

El proceso implica priorizar especies adaptadas al clima local, confirmar su idoneidad para macetas y aplicar técnicas de riego eficiente, tal como recomiendan sus respectivas guías y manuales técnicos.

Así, se logra un equilibrio entre sostenibilidad, estética y cumplimiento de normativas, incluso cuando la disponibilidad de tiempo para el cuidado es limitada.

PUBLICIDAD

Guía del jardín sostenible y criterios para balcones

La Guía del jardín sostenible del Ayuntamiento de Madrid advierte que el agua es el recurso más escaso en los entornos urbanos.

Para balcones, sugiere elegir plantas adaptadas al clima de la ciudad y que requieran poca agua, desaconsejando el uso de césped natural por su elevada demanda hídrica.

PUBLICIDAD

El documento explica que las especies mejor adaptadas no solo consumen menos agua, sino que presentan menos problemas de plagas y enfermedades, lo que reduce la necesidad de productos fitosanitarios.

Esta guía recomienda técnicas como el riego por goteo, la instalación de sensores de humedad y el aprovechamiento del agua de lluvia mediante depósitos.

PUBLICIDAD

Además, insiste en que los horarios de riego deben evitar las horas centrales del día para minimizar pérdidas por evaporación.

Para quienes diseñan balcones urbanos, estos principios permiten crear espacios verdes sostenibles que cumplen con las restricciones municipales y aprovechan los recursos disponibles de manera más eficiente.

PUBLICIDAD

Para balcones, sugiere elegir plantas adaptadas al clima de la ciudad y que requieran poca agua, desaconsejando el uso de césped natural por su elevada demanda hídrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo de sequía y limitaciones de riego

El Ajuntament de Barcelona ha implementado un protocolo de sequía que restringe el uso de agua potable para el riego de jardines y balcones, salvo para riegos de supervivencia en plantas y árboles.

En esta situación, la elección de especies resistentes a la sequía deja de ser opcional y se convierte en una necesidad regulatoria.

Las recomendaciones institucionales insisten en seleccionar plantas que puedan sobrevivir con riegos muy espaciados y que hayan sido establecidas correctamente en el sustrato adecuado.

Además, se promueve la captación de agua de lluvia y el reciclaje de aguas domésticas, siempre bajo el marco normativo vigente. Así, los balcones pueden mantenerse verdes y funcionales incluso durante las fases más estrictas de restricción.

PUBLICIDAD

Xerojardinería y restauración ecológica

La UNAM, en su manual para el Pedregal de San Ángel, presenta un enfoque científico para sustituir jardines convencionales de alto consumo por espacios basados en xerojardinería.

El procedimiento incluye retirar especies exóticas y céspedes, preparar el sustrato con componentes minerales y plantar especies nativas adaptadas a la sequía.

Este modelo demuestra que la transformación de un balcón puede apoyarse en la sustitución de plantas de alto consumo por nativas y resistentes, y en la preparación de un sustrato acorde a sus necesidades.

PUBLICIDAD

La experiencia universitaria confirma que la recuperación del paisaje original y la reducción del consumo de agua son compatibles con la estética ornamental.

El procedimiento incluye retirar especies exóticas y céspedes, preparar el sustrato con componentes minerales y plantar especies nativas adaptadas a la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manuales de bajo consumo hídrico

El consorcio Sonoma-Marin Saving Water Partnership ofrece manuales para propietarios que buscan mantener jardines y balcones de bajo consumo hídrico.

Estos materiales enfatizan la importancia de sistemas de riego por goteo, el uso de temporizadores y la programación eficiente del riego, adaptando el suministro de agua al ciclo vital de cada especie.

PUBLICIDAD

La planificación y el mantenimiento regular, como la poda adecuada y el acolchado, son señalados como factores clave para optimizar el consumo de agua.

Además, la integración de aguas recicladas y el ajuste del riego según la humedad real del sustrato permiten maximizar la eficiencia hídrica y garantizar la supervivencia de las plantas resistentes en entornos urbanos.

Cómo identificar y seleccionar plantas de baja demanda hídrica

Los criterios botánicos avalados por instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid y la Guía del jardín sostenible de Madrid se centran en especies con hojas pequeñas, follaje ceroso o grisáceo, y hábitos de crecimiento lento.

Ejemplos recomendados incluyen la lavanda, el romero, el tomillo, la salvia y la santolina, todas ellas validadas por estudios y guías técnicas por su resistencia y bajo consumo de agua.

También se recomienda privilegiar especies nativas o bien adaptadas al clima local, ya que su desarrollo en macetas será más saludable y requerirá menos intervenciones.

La compatibilidad con el cultivo en contenedor es esencial; muchas plantas que sobreviven en campo abierto pueden necesitar riegos más frecuentes en maceta, por lo que se sugiere prestar especial atención durante el primer año de establecimiento.

Ejemplos recomendados incluyen la lavanda, el romero, el tomillo, la salvia y la santolina, todas ellas validadas por estudios y guías técnicas por su resistencia y bajo consumo de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas de riego y manejo recomendadas por instituciones científicas

Las guías técnicas de ahorro de agua coinciden en que el riego debe realizarse en las primeras horas del día o al atardecer, utilizando preferentemente sistemas de goteo o macetas autorriego que mantengan la humedad de forma constante y ajustada a las necesidades de cada especie.

Sensores de humedad y depósitos de agua de lluvia ayudan a reducir el consumo y a cumplir con las restricciones normativas vigentes.

El acolchado sobre el sustrato y la agrupación de plantas con requerimientos similares permiten reducir la evaporación y facilitar el manejo, recomendaciones presentes tanto en manuales universitarios como en guías municipales.

Además, se aconseja evitar podas excesivas que estimulen brotes de alto consumo hídrico y mantener un seguimiento regular de los signos de estrés en las plantas.

La convergencia institucional hacia la resiliencia hídrica urbana

Elegir plantas de bajo consumo para balcones urbanos requiere un enfoque integral que combine criterios científicos, recomendaciones institucionales y cumplimiento normativo.

Las guías y manuales de entidades reconocidas aportan una base sólida para seleccionar especies adecuadas, implementar técnicas de riego eficientes y contribuir, desde el espacio doméstico, a la resiliencia hídrica de las ciudades.

Así, cada balcón puede transformarse en un ejemplo de adaptación ecológica y sostenibilidad urbana, respaldado por el consenso de universidades, ayuntamientos y consorcios de agua.