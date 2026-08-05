SEP cambia las reglas y dice adiós a la escolta escolar por buenas calificaciones

Un grupo de estudiantes de primaria, parte de la escolta, rinde homenaje a la bandera de México durante una ceremonia cívica en el patio de su escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como una medida que busca impulsar el desarrollo académico de los menores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dispuesto, mediante una actualización en la Guía Operativa, que la elección de la escolta escolar dejará de fundamentarse en los promedios académicos más altos, por indicación de la Autoridad Educativa Federal.

Lo anterior significa que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, el procedimiento para integrar la escolta escolar se llevará a cabo bajo un esquema de rotación y conforme a los mejores promedios de las escuelas, como se ha realizado hasta ahora la confirmación de las escoltas.

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De acuerdo con las autoridades, el cambio tiene objetivo de fomentar la equidad y permitir la inclusión de alumnos de diferentes grupos en los honores a la bandera; sin embargo, la decisión ha generado un intenso debate entre padres de familia y diferentes instituciones académicas.

La escolta de la Escuela Primaria Benito Juárez, integrada por alumnos con uniformes y banda roja, rinde honores a la bandera nacional de México en el patio escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida realmente tendrá el impacto deseado entre los estudiantes: esto dicen especialistas

A pesar de la buena intención que parece tener la nueva medida que se busca implementar, especialistas en pedagogía y psicología han planteado reservas sobre la implementación del sistema rotativo para la escolta escolar, al advertir posibles complicaciones tanto en la organización como en el aspecto formativo.

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Académicos de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han subrayado que participar en la escolta escolar requiere preparación técnica, práctica constante y disciplina, además de señalar que un mecanismo rotativo, semejante a una selección al azar, no necesariamente garantiza una distribución equitativa de la participación entre todos los estudiantes.

Por su parte, esta decisión ha generado reacciones divididas dentro de la comunidad educativa. Algunos padres consideran que la nueva dinámica puede motivar a estudiantes con bajo rendimiento, al ofrecerles la oportunidad de participar en una actividad antes reservada a quienes tenían los mejores promedios.

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Otros, en cambio, opinan que eliminar el mérito académico como criterio de selección suprime un incentivo tradicional para el esfuerzo escolar.

El cambio de lineamientos también ha impactado al sector comercial relacionado con uniformes escolares, cuyos vendedores reportan una baja en sus ventas tras la modificación del sistema de elección.

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La comunidad escolar sigue a la expectativa de conocer cómo se aplicará el nuevo esquema con el inicio del próximo ciclo y cuáles serán sus efectos en las escuelas de la capital.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 12 participan en la ceremonia de cambio de escolta, donde un alumno abanderado entrega la bandera nacional a la nueva guardia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de las escoltas escolares en México

Las escoltas escolares en México tienen un papel simbólico y formativo dentro de la vida estudiantil.

Estas agrupaciones, conformadas por estudiantes que portan y rinden honores a la Bandera Nacional, aparecen en ceremonias cívicas, actos conmemorativos y eventos escolares oficiales.

Importancia de las escoltas escolares

Fomento de valores cívicos : Las escoltas promueven el respeto por los símbolos patrios y refuerzan el sentido de identidad y pertenencia nacional entre los estudiantes.

Disciplina y trabajo en equipo : Integrar una escolta requiere disciplina, puntualidad, coordinación y trabajo en equipo, cualidades que se consideran fundamentales para la formación integral del alumnado.

Participación en la vida escolar : Las escoltas tienen presencia en fechas importantes como el 24 de febrero (Día de la Bandera) y el 16 de septiembre (Independencia de México), además de rendir honores cada lunes en las ceremonias escolares, lo que fortalece la memoria histórica y la cultura cívica.

Representación institucional: Cuando una escuela participa en eventos externos, la escolta funge como representante de la institución y muestra la imagen de la comunidad educativa ante otros planteles o autoridades.

Una infografía detalla las funciones y los valores formativos que las escoltas escolares promueven en México, con foco en el civismo y la disciplina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, las escoltas escolares son espacios de formación cívica, ética y social, que contribuyen a la educación integral de las y los estudiantes en México.

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