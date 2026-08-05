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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de agosto

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,91 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,14% respecto al precio anterior de 19,94 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,46%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del 7,1%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cinco días. La volatilidad actual se sitúa en un 5,07%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,54%, indicando una fase de estabilidad en comparación con el promedio anual.

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