Suprema Corte garantiza condiciones dignas a jornaleros del campo

El Pleno de la SCJN determinó la constitucionalidad de disposiciones que obligan a las personas empleadoras del campo a asegurar alimentación para personas trabajadoras. Crédito: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 5 de agosto medidas de la Ley Federal del Trabajo que obligan a personas empleadoras del campo a garantizar condiciones de trabajo dignas.

Según la SCJN en redes sociales, el Pleno determinó la constitucionalidad de disposiciones que exigen asegurar, entre otros derechos, alimentación, agua, habitación, atención médica, guarderías y capacitación para las personas trabajadoras del campo.

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Concluyó la Corte que estas obligaciones no representan cargas desproporcionadas para las personas empleadoras y que buscan hacer efectivos los derechos humanos de un sector que, señaló, históricamente enfrenta condiciones de vulnerabilidad.

La determinación se emite al resolver los Amparos en Revisión 587/2025, 199/2026 y 230/2026, informó la SCJN.

Suprema Corte declara inconstitucional excluir a concubinos del derecho preferente para comprar tierras ejidales

La SCJN ordenó al tribunal agrario reconocer a favor de la concubina el derecho de tanto en la operación de tierras ejidales. Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

La SCJN declaró inconstitucional excluir a concubinos del derecho preferente para adquirir tierras ejidales, al invalidar el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley Agraria, según informó el máximo tribunal el pasado 30 de abril tras resolver el Amparo Directo en Revisión 6598/2025.

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Con la decisión, la Corte concedió un amparo a una mujer que acreditó más de 50 años de vida en común con el propietario de la parcela y ordenó al tribunal agrario reconocer a su favor el derecho de tanto, de acuerdo con la SCJN.

El pleno sostuvo que el concubinato, al igual que el matrimonio, debe considerarse una forma de familia protegida en materia agraria, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

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Hasta ahora ese derecho preferente en la venta de parcelas ejidales se reconoce solo a la cónyuge y a los hijos e hijas, lo que deja fuera a concubinas o concubinos aunque acrediten convivencia duradera.

El asunto se originó cuando la hija y la concubina del vendedor impugnaron la operación al alegar que no fueron notificadas de su derecho preferente. La resolución refirió que la hija sí recibió aviso y que la concubina quedó legalmente excluida; con el fallo, la Corte ordenó que cónyuges y concubinos accedan en iguales condiciones al derecho de tanto.

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El Máximo Tribunal firma con Sedatu, la Procuraduría Agraria y el RAN un convenio para fortalecer la justicia agraria

La Suprema Corte informó que el convenio busca proteger los derechos de 5.5 millones de personas titulares agrarias. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN, Sedatu, la Procuraduría Agraria y el RAN firmaron el pasado 10 de abril un convenio para fortalecer la justicia agraria en México y dar cauces más eficaces a disputas sobre propiedad social que pueden prolongarse por décadas, en un país con 32 mil 500 ejidos y comunidades que abarcan cerca de la mitad del territorio nacional.

Dicho acuerdo busca proteger los derechos de 5.5 millones de personas titulares agrarias, de acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte. Según ese documento, la alianza también se enfoca en el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, así como en la defensa del territorio y del ambiente.

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El Máximo Tribunal informó que se trata del primer convenio interinstitucional con ese enfoque. La intención es coordinar al Poder Judicial con las instituciones agrarias para atender conflictos en los que una sentencia no siempre resuelve el problema de fondo.

Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que conflictos agrarios pueden persistir aun después de una sentencia y prolongarse por décadas. EFE/Imelda Medina

Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente, sostuvo que el ámbito agrario es el espacio donde más justicia se requiere, porque existen conflictos y situaciones jurídicas que pasan por todo el proceso jurisdiccional, obtienen una sentencia y aun así el enfrentamiento sigue. En la ceremonia dijo: “El tema de la tierra implica una disputa que puede llegar a décadas”.

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El ministro presidente añadió que “la justicia se ha declarado derrotada [...] la justicia agraria rebasa el expediente, rebasa lo que uno puede hacer en el ámbito de la estricta administración de justicia. Se requiere justicia humana, justicia ambiental, justicia territorial y se vuelve multidisciplinario y requiere la conjunción de esfuerzos”.