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Crece oficialmente la Zona Metropolitana del Valle de México y ahora estará integrada por 84 municipios y alcaldías

Por primera vez en la historia, la Zona Metropolitana del Valle de México también integrará municipios del estado de Morelos

Gobernadores de cuatro entidades celebran ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Crédito. X/ @delfinagomeza
Gobernadores celebran ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Crédito. X/ @delfinagomeza
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Esta semana, el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México aprobó ampliar la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); ahora, está integrada por 84 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y, por primera vez, Morelos.

La modificación recientemente aprobada anexa al municipio de Huitzilac, Morelos, así como a siete municipios de Hidalgo, con lo que esa entidad suma ocho demarcaciones dentro de la metrópoli.

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¿Cómo se integra la Zona Metropolitana del Valle de México?

En total, la Zona Metropolitana del Valle de México se íntegra de 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo, un municipio de Morelos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde habitan cerca de 23 millones de personas.

Proceso reportó que durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano, celebrada en Zumpango, Estado de México, los gobiernos federal y de los cuatro estados aprobaron ocho acuerdos.

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Entre los convenios más importantes, se encuentra autorizar el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) para someterlo a consulta pública.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el nivel de desarrollo de la región. Crédito: X/ @delfinagomeza
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el nivel de desarrollo de la región. Crédito: X/ @delfinagomeza

Sedatu promete fortalecer y atender problemas de la ZMVM

Durante su intervención, Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permitirá fortalecer la planeación territorial.

Además, de acuerdo con la funcionaria federal, esa coordinación también dará paso a atender problemas compartidos en una de las regiones urbanas más grandes del país.

Gobierno del Edomex busca impulsar políticas públicas

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dijo que el crecimiento poblacional y la dinámica económica de la región obliga a impulsar políticas públicas con una visión metropolitana.

“En Zumpango, en las instalaciones del AIFA, llevamos a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, con la presencia de la Secretaria @EdnaElenaVegaR1, titular de @SEDATU_mx, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, del Gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, y de la Gobernadora de Morelos, @margarita_gs.

“En esta Sesión, dimos la bienvenida al Estado de Morelos como parte de este Consejo, en el cual todas y todos reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de manera conjunta, coordinando acciones y esfuerzos para llevar bienestar y prosperidad a nuestros pueblos que forman parte de esta gran metrópolis”, escribió la gobernadora mexiquense en su cuenta de X.

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, consideró que el desarrollo sostenible del Valle de México depende de una “gobernanza compartida entre las entidades federativas que lo integran”.

Gobierno de Morelos destaca incorporación de Huitzilac

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, destacó la incorporación de Huitzilac, misma que permitirá “fortalecer la coordinación en materia de recursos hídricos, movilidad, vivienda, medio ambiente y desarrollo económico”.

Asimismo, expresó que el municipio es estratégico por ser parte del Área Natural Protegida del Corredor Biológico Chichinautzin, una zona de vital importancia para la captación de agua en Morelos y la Ciudad de México.

La ZMVM ya cuenta con 84 municipios y alcaldías. Crédito: X/ @delfinagomeza
La ZMVM ya cuenta con 84 municipios y alcaldías. Crédito: X/ @delfinagomeza

Hidalgo celebra incorporación de nuevos municipios

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, celebró la incorporación de siete nuevos municipios de la entidad a la Zona Metropolitana, que ahora cuenta con: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.

CIUDAD DE MÉXICO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cabe señalar que durante la sesión también rindieron protesta quienes van a integrar la presidencia conjunta y el secretariado técnico conjunto del Consejo, órganos que tienen la responsabilidad de coordinar los trabajos y dar seguimiento a los acuerdos.

Por último, las autoridades expusieron la ruta para concluir la consulta pública, aprobar e implementar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México “como instrumento de planeación regional”.

Falta ver qué tipo de beneficios puede traer para la población de la Zona Metropolitana del Valle de México la anexión de nuevos municipios, tanto de Morelos como de Hidalgo, sobre todo en temas ambientales y de seguridad.

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