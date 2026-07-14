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Exalcalde de San Juan Cacahuatepec es asesinado a balazos en su ferretería: Fiscalía de Oaxaca abre investigación

Pedro Martínez Barroso, militante del PVEM, encabezó el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec durante el periodo 2022-2024

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Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, muere tras ataque armado en su ferretería.
Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, muere tras ataque armado en su ferretería.

El expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Pedro Martínez Barroso, fue asesinado la tarde de este lunes al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal. El crimen ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que abrió una carpeta de investigación y estableció las primeras líneas para esclarecer el caso.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un hombre ingresó al establecimiento comercial y disparó de manera directa contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

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Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

Ataque directo dentro de una ferretería terminó con la vida del exalcalde. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO POLICÍA DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO
Ataque directo dentro de una ferretería terminó con la vida del exalcalde. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO POLICÍA DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo tras el homicidio

En un comunicado, la FGEO informó que un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional de la Costa quedó a cargo de las investigaciones. Las autoridades realizaron el procesamiento científico de la escena del crimen, así como la recolección de indicios balísticos para fortalecer la carpeta de investigación.

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Asimismo, el cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley. De forma paralela, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía estatal y otras instituciones, mantiene un operativo de búsqueda para localizar a quien o quienes resulten responsables del homicidio.

Comunicado Oficial de la Fiscalía.
Comunicado Oficial de la Fiscalía.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un posible móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas.

¿Quién era Pedro Martínez Barroso?

Pedro Martínez Barroso encabezó el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec durante el periodo 2022-2024, luego de ganar la elección de 2021 como candidato de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD.

Tras concluir su administración, era identificado como militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también se desempeñaba como director de Obras y Adquisiciones de Vivienda del Bienestar. Actualmente se dedicaba además a actividades comerciales mediante una ferretería, lugar donde ocurrió el ataque.

Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024.
Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024.

El Partido Verde en Oaxaca lamentó públicamente su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de exigir que el asesinato sea investigado hasta las últimas consecuencias y que el caso no quede impune.

Hechos recientes que mantienen la preocupación por la violencia política en Oaxaca

El asesinato de Martínez Barroso ocurre en un contexto de diversos ataques contra autoridades y exfuncionarios en la entidad.

En lo que va de 2026 destacan los siguientes casos:

  • Asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez.
  • Homicidio del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, junto con su hijo.
  • Asesinato del expresidente de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez.
  • Ejecución del expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez.
  • Ataque ocurrido un día antes contra el alcalde de San Miguel Yogovana.
Vivienda modesta de noche en Juchitán de Zaragoza acordonada con cinta amarilla 'prohibido el paso'. Patrulla policial y personal forense al fondo desenfocado.
El asesinato de Martínez Barroso se suma a una serie de ataques contra figuras políticas en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos hechos se suma el asesinato, en noviembre pasado, de Guadalupe Uribe Ceballos, regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec e integrante del PVEM, un crimen por el que el propio Pedro Martínez Barroso había exigido públicamente justicia.

Investigación continúa sin establecer relación entre los casos

Aunque el homicidio del exalcalde ocurre meses después del asesinato de la regidora del mismo municipio, las autoridades señalaron que aún es prematuro establecer si ambos hechos están relacionados. La Fiscalía indicó que las líneas de investigación se definirán con base en los peritajes, testimonios y evidencia científica recabada durante las diligencias.

El crimen vuelve a colocar en el centro del debate la violencia que enfrentan autoridades, exfuncionarios y actores políticos en distintas regiones de Oaxaca. Mientras continúan las investigaciones, familiares, representantes políticos y habitantes de San Juan Cacahuatepec esperan que las autoridades esclarezcan el ataque, determinen el móvil del homicidio y presenten ante la justicia a los responsables.

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