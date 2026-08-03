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70% de los homicidios cometidos en 2025 fueron con arma de fuego: INEGI

Se contabilizaron 19,690 casos por esa vía, por encima de los registrados con armas u objetos punzocortantes, que sumaron 2,621 y representaron 9.4%

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
Dos manos se muestran frente a la silueta de un brazo que sostiene una pistola en un espacio de luces y sombras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México registró 27,989 defunciones por presunto homicidio en 2025, con una tasa nacional de 21.4 casos por cada 100 mil habitantes, y aunque ese indicador bajó frente a 2024, los disparos con armas de fuego concentró 70.8% de los asesinatos, lo que mantuvo a este mecanismo como la principal forma de provocar la muerte.

El dato preliminar implicó que siete de cada 10 homicidios se cometieron con arma de fuego. En números absolutos, fueron 19,690 casos por esa vía, por encima de los registrados con armas u objetos punzocortantes, que sumaron 2,621 y representaron 9.4%.

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante 2025 también se identificaron 3,059 homicidios por medios no especificados, además de 1,825 por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. A esa lista se agregaron 292 casos cometidos con objeto romo o sin filo.

La tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes fue menor a la definitiva de 2024, cuando alcanzó 25.8. Esa variación marcó una reducción frente al año previo, aunque el volumen total de muertes violentas se mantuvo en 27,989 registros preliminares.

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La tasa de homicidios bajó en 2025, pero la violencia armada siguió al frente

En los hombres, la tasa fue de 38.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2024, con información definitiva, había sido de 46.4, por lo que la disminución fue de 8.0 puntos.

En las mujeres, la tasa fue de 4.7 por cada 100 mil habitantes. En 2024, el registro definitivo había sido de 5.6, de modo que también se observó una reducción.

La diferencia por sexo mostró que los hombres concentraron la mayor carga de la violencia homicida en el país. Mientras la tasa masculina se ubicó en 38.4, la femenina quedó muy por debajo, con 4.7.

Otro dato incluido en los registros preliminares fue el uso de certificados electrónicos para documentar estas defunciones. Del total de registros de homicidio en 2025, 6.0% se realizó mediante ese formato digital.

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Guanajuato encabezó la lista de entidades con más presuntos homicidios

Por entidad federativa, Guanajuato ocupó el primer lugar en número de presuntos homicidios con 3,249 casos. Le siguieron Chihuahua con 2,106, Baja California con 2,095, Sinaloa con 1,805 y Sonora con 1,634.

En el extremo opuesto, Yucatán reportó 42 casos, la cifra más baja del país. Después aparecieron Campeche con 97, Durango con 108, Coahuila con 109 y Tlaxcala con 139.

Ese reparto territorial mostró una concentración marcada en algunas entidades del norte y del Bajío. También dejó ver que las diferencias entre estados siguieron siendo amplias, con distancias de miles de casos entre los primeros lugares y las cifras más bajas.

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El recuento correspondió a datos preliminares de enero a diciembre de 2025. Para fines comparativos, la serie histórica de homicidios se presentó con información definitiva de 1990 a 2024, mientras que los datos del último año quedaron sujetos a actualización posterior.

La información oficial precisó que el disparo con arma de fuego incluyó agresiones con arma corta, rifle, escopeta, arma larga y otras armas de fuego no especificadas. Ese conjunto explicó la mayor parte de los asesinatos registrados en el país durante el año.

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  • Se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en México durante 2025, con una tasa nacional de 21.4 por cada 100 mil habitantes.
  • El disparo con arma de fuego fue el principal medio para provocar la muerte, con 19,690 casos, equivalentes a 70.8% del total.
  • Guanajuato tuvo el mayor número de presuntos homicidios con 3,249 casos, mientras Yucatán registró el menor con 42.

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