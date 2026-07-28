Morena pide unidad tras filtración de video donde Bonilla amenaza a Marina del Pilar: “Que todo el mundo se serene”

La presidenta del CEN, Ariadna Montiel Reyes, pide serenidad y respeto entre militantes luego de una grabación difundida por Pie de Nota donde el hoy legislador del PT lanza amenazas contra Marina del Pilar Ávila

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó a mantener la unidad interna en Baja California luego de que se difundiera un video en el que el exgobernador Jaime Bonilla dirige expresiones amenazantes contra la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. El pronunciamiento se dio durante la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

El llamado de Montiel

Durante su intervención, Montiel evitó calificar directamente el contenido del video y optó por un mensaje de conciliación hacia ambos militantes. “Que todo el mundo se serene, se calme”, expresó, y añadió que “entre compañeros debemos apoyarnos, respetarnos”. La dirigente reconoció que el desencuentro entre ambas figuras “ya viene de un tiempo” y pidió que se antepongan “la unidad por la transformación” y el trabajo territorial por encima de las diferencias personales. Montiel también adelantó que esta semana el partido realizará una evaluación del avance de asambleas y trabajo territorial en distintos estados, de cara al proceso interno rumbo a diciembre.

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La dirigencia nacional evitó pronunciarse sobre la grabación atribuida a Jaime Bonilla contra Marina del Pilar Ávila y optó por la conciliación, en un estado donde las disputas previas ya condicionan el horizonte electoral

El video que detonó la controversia

El llamado de Montiel se produjo horas después de que el periodista Luis Chaparro, a través del medio Pie de Nota, difundiera un video en el que se escucha a Bonilla —hoy legislador por el PT— proferir amenazas contra la gobernadora. En la grabación, cuyo origen y fecha exacta no han sido precisados por el medio que la publicó, Bonilla hace referencia a auditorías y contratos de su administración estatal, entre ellos uno vinculado a la empresa Fisamex, señalada por presuntas irregularidades.

La confrontación entre ambos no es nueva: según reportes, el 15 de julio pasado Marina del Pilar había acusado a Bonilla de haberle tendido una trampa relacionada con la gestión de su visa estadounidense, revocada en 2025. Esta semana, la propia gobernadora difundió audios en los que explica haber contratado a un exagente del FBI y a un abogado en Estados Unidos para tramitar el documento. Bonilla ha negado estar detrás de la filtración de esos audios.

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Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar en video filtrado: el exgobernador escala la guerra política en Baja California. (X/Luis Chaparro)

El otro frente: Montserrat Caballero

La tensión en Baja California se suma a las declaraciones de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien tras separarse de Morena e incorporarse al PT como coordinadora estatal de afiliación, afirmó que su objetivo es “impulsar la alternancia” en el estado y sostuvo que le daría satisfacción que otra fuerza política distinta a la que hoy gobierna la entidad ganara la gubernatura en 2027, incluso si ella no resultara electa. Caballero, respaldada según reportes por el propio Bonilla de cara a esa contienda, también reveló haber tenido un proceso migratorio que derivó en la revocación temporal de su visa, aunque negó que existan investigaciones en su contra.

Contexto

Bonilla, primer gobernador morenista de Baja California, dejó el partido en 2022 tras diferencias con la dirigencia estatal y hoy milita en el PT, aliado de la 4T. El episodio expone las fracturas internas del movimiento en la entidad a poco más de un año del proceso electoral de 2027.

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