Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,91 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,32% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,29%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,28%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 5,25%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,54%, lo que sugiere una leve inestabilidad en el mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 4 de agosto: percance vial afecta la circulación en Avenida Río Churubusco
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
Julieta Ramírez presume su visa de EEUU mientras busca unidad con Jaime Bonilla en Baja California
La senadora con licencia de Morena mostró cercanía con el exgobernador de Baja California y rival político de Marina del Pilar
Capturan en Neza a un hombre por agredir sexualmente a una camarera y robarla dentro de su lugar de trabajo
La empleada pidió auxilio a la policía municipal después del ataque en el área de lavado de un hotel, y esa reacción abrió el camino para la orden judicial
La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños
Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+
Entrenamiento Tabata: quema calorías rápido con solo 4 minutos
El método japonés que desafía tu cuerpo en solo ocho rondas intensas
MÁS NOTICIAS