Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,91 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,32% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,29%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,28%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 5,25%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,54%, lo que sugiere una leve inestabilidad en el mercado.

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