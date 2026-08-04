México
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de agosto

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,91 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,32% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,29%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,28%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 5,25%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,54%, lo que sugiere una leve inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 4 de agosto: percance vial afecta la circulación en Avenida Río Churubusco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 4 de agosto: percance vial afecta la circulación en Avenida Río Churubusco

Julieta Ramírez presume su visa de EEUU mientras busca unidad con Jaime Bonilla en Baja California

La senadora con licencia de Morena mostró cercanía con el exgobernador de Baja California y rival político de Marina del Pilar

Julieta Ramírez presume su visa de EEUU mientras busca unidad con Jaime Bonilla en Baja California

Capturan en Neza a un hombre por agredir sexualmente a una camarera y robarla dentro de su lugar de trabajo

La empleada pidió auxilio a la policía municipal después del ataque en el área de lavado de un hotel, y esa reacción abrió el camino para la orden judicial

Capturan en Neza a un hombre por agredir sexualmente a una camarera y robarla dentro de su lugar de trabajo

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Entrenamiento Tabata: quema calorías rápido con solo 4 minutos

El método japonés que desafía tu cuerpo en solo ocho rondas intensas

Entrenamiento Tabata: quema calorías rápido con solo 4 minutos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Del pico histórico a la contención: 2025 registra la tasa de homicidios más baja en ocho años

Golpe al huachicol: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

El R1 no quiere ser extraditado a EEUU: acusa tortura e incomunicación y solicita amparo

Colectivos inician brigada de búsqueda en Chilpancingo, Guerrero: exigen avances de desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Andrea Legarreta reacciona incómoda a piropos de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

Así reaccionó Fede Vigevani luego de que descubriera que le colocaron esperma de salmón en la cara

Memo Schutz le coquetea a Yahir y asegura que su esposa también está impactada con su belleza: “Votaría más por ti”

Cuánto cuesta un departamento en Manhattan, el segundo lugar más caro para vivir en todo el mundo, donde Yanet García compró vivienda

DEPORTES

Fernando “Tano” Ortiz entraría en los planes de Tigres como nuevo DT

Fernando “Tano” Ortiz entraría en los planes de Tigres como nuevo DT

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

Austin Aries lanza reto a Místico antes del Grand Prix Internacional del CMLL 2026: quiere su máscara

Bandido sueña con levantar un campeonato en México: se visualiza conquistando el Grand Prix Internacional 2026