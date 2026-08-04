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México gana peso como destino del capital japonés por su posición estratégica en América y el Pacífico

El director de prensa del ministro de Asuntos Exteriores de Japón defiende la relación entre ambas naciones

Para Japón, México es un "centro de operaciones" para las regiones de América del Norte así como de Sudamérica y el Caribe. REUTERS/Issei Kato
Para Japón, México es un "centro de operaciones" para las regiones de América del Norte así como de Sudamérica y el Caribe. REUTERS/Issei Kato
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Toshihiro Kitamura, director de prensa y diplomacia pública del ministro de Asuntos Exteriores del Japón defendió el pasado 3 de agosto la posición del país como destino de inversiones niponas.

El ministro de Asuntos Exteriores del Japón, Toshimitsu Motegi, inició el pasado 3 de agosto una gira en Latinoamérica para consolidar la presencia del país en el continente. Las naciones que visitará son México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago.

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Ante el cuestionamiento de las ventajas de México como destino de inversión japonesa en comparación con los países sudamericanos y del Caribe, el director Kitamura declaró en una conversación con Infobae México:

En México hay presencia de más de 160 empresas japonesas. (Europa Press)
En México hay presencia de más de 160 empresas japonesas. (Europa Press)

“Como dije, en cuanto al tamaño, México es muy, muy grande en comparación con otros países. Y 160 empresas japonesas están operando aquí. Así que esto es porque consideran que este es un centro de operaciones para la región de América Latina y el Caribe, así como para el mercado de América del Norte.”

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El director explicó que la posición geográfica de México es ventajosa, por un lado está el mercado de Norteamérica, por el otro, la nación es “la puerta de entrada para la región de América Latina y el Caribe.”

Respecto a las negociaciones del T-MEC, Kitamura especificó que nuestra fuerte esperanza es mantener el marco actual tal como está y ratificó una política basada en la paciencia,observando de cerca el progreso de la negociación.

Roberto Velasco recibe al canciller de Japón en su primera escala por América Latina

El funcionario Roberto Velasco Álvarez informa hoy 3 de agosto que Toshimitsu Motegi sostiene reuniones en la Cancillería al iniciar una gira por la región, de acuerdo con un mensaje difundido en X
El encuentro México–Japón se realiza en el marco de la Asociación Estratégica Global México–Japón. Crédito: X/@r_velascoa

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez informó el pasado 3 de agosto que México recibió en la Cancillería al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, como primera escala de su gira por América Latina y el Caribe, según un mensaje publicado por el funcionario en X.

Velasco señaló que el encuentro se realizó en el marco de la Asociación Estratégica Global México–Japón y que ambos gobiernos sostuvieron un intercambio “productivo” para profundizar la relación en los ámbitos político, económico y de cooperación.

En su tuit, el secretario destacó que México y Japón mantienen “la relación diplomática más antigua de México en Asia-Pacífico” y afirmó que el vínculo está marcado por la cercanía y el apoyo mutuo en momentos difíciles.

El funcionario también aseguró que se trata de “un momento inédito” porque, por primera vez, una mujer encabeza el Gobierno de México y otra el de Japón. Añadió que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi, ambos países impulsan y consolidan la relación bilateral “en beneficio de nuestros pueblos”.

México y Japón acuerdan crear un grupo de trabajo para fortalecer los vínculos económicos

El funcionario Roberto Velasco Álvarez informa hoy 3 de agosto que Toshimitsu Motegi sostiene reuniones en la Cancillería al iniciar una gira por la región, de acuerdo con un mensaje difundido en X
El mecanismo se enfocó en el acuerdo de asociación económica México-Japón y en diálogos de alto nivel por la membresía compartida en el TIPAT. Crédito: X/@r_velascoa

Los ministros de Exteriores de México y Japón acuerdan crear un grupo de trabajo para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, en un momento marcado por tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y por el alza en los precios del combustible que enfrenta el archipiélago japonés, según EFE.

Roberto Velasco detalló que el mecanismo se enfoca en el acuerdo de asociación económica México-Japón y en diálogos de “alto nivel” que incluyen la membresía compartida en el TIPAT. También sostuvo que la coordinación busca ampliar la cooperación económica y tecnológica, con énfasis en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, confirmó que su gobierno decide mantener la relación con México en el sector energético por la coyuntura actual en Oriente Medio. El funcionario reconoció que Japón recibe cerca de un millón de barriles de petróleo crudo por parte de México.

Claudia Sheinbaum podría reunirse en México con la primera ministra de Japón

El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial, durante la gira del ministro Toshimitsu Motegi

La SRE confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum podría reunirse en México con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en una visita que aún no tiene fecha.

El encuentro ocurre en un momento en que Japón ya ocupa un lugar central en la relación económica bilateral: es el octavo socio comercial de México, el cuarto país con mayor inversión en territorio nacional y suma más de 1 mil 600 empresas instaladas que generan cerca de 350 mil empleos.

“Esperamos pronto contar con la visita a México de la Primer Ministra Takaichi, que las dos mujeres líderes se encuentren en suelo mexicano, será un hito histórico”, afirmó el funcionario.

Sheinbaum recibe a empresarios de Japón en Palacio Nacional

La mandataria se reúne con integrantes de la Federación Empresarial de la isla y el embajador
La mandataria señaló que en México operan 1 mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el pasado 13 de agosto a representantes del sector empresarial de Japón en Palacio Nacional para dialogar sobre inversiones en México, de acuerdo con EFE.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum detalló que en el encuentro participan el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, integrantes de la Federación Empresarial de Japón y el embajador Kozo Honsei. La mandataria agregó que en México operan 1 mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos.

La Secretaría de Economía informó que su titular, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón y de la Embajada del Japón en México para fortalecer la cooperación económica y atender retos del ambiente de negocios de las empresas japonesas instaladas en el país, así como temas relacionados con el T-MEC.

Según la dependencia, en la reunión participaron la subsecretaria de Industria y Comercio Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros, además de Honsei y Kuraishi, asesor de Honda Motor.

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