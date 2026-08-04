El video inicia con el logo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se observa a dos personas con uniforme de investigación que escoltan a un individuo con vestimenta clara en un estacionamiento subterráneo. Posteriormente, se muestra al mismo individuo siendo trasladado en un entorno exterior. El video culmina con una imagen tipo ficha policial del detenido, identificado como Bryan Geovanni "N", entre dos agentes uniformados de la Fiscalía, frente a una pared de medición. El material documenta un operativo de detención. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía del Estado de México ejecutó una orden de aprehensión contra Bryan Geovanni “N”, investigado por abusar sexualmente y robar a una trabajadora al interior de un hotel en el municipio de Nezahualcóyotl el pasado 24 de julio. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde enfrenta cargos que contemplan penas de hasta 4 años por abuso sexual y hasta 14 años por robo con violencia.

Agresión en hotel de Nezahualcóyotl

La víctima se encontraba en el área de lavado de un hotel ubicado en la colonia Metropolitana Tercera Sección cuando ocurrió la agresión. Era el 24 de julio cuando Bryan Geovanni “N” llegó al lugar y comenzó a agredir verbal y físicamente a la mujer.

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Capturan en Neza a un hombre por agredir sexualmente a una camarera y robarla dentro de su lugar de trabajo Crédito: FGJEM

El agresor le realizó tocamientos de índole sexual y la despojó del dinero que llevaba entre su ropa. Tras cometer la agresión, huyó del establecimiento.

La trabajadora solicitó de inmediato auxilio a elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, quienes lograron la detención del sujeto y su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

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Investigación y orden de aprehensión

Con el avance de las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció la probable participación de Bryan Geovanni “N” en los delitos de abuso sexual y robo con violencia.

A partir de esa determinación, la FGJEM solicitó ante una autoridad judicial la emisión de una orden de aprehensión en su contra. La solicitud fue aprobada y los elementos de la Fiscalía procedieron a cumplimentarla.

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Capturan en Neza a un hombre por agredir sexualmente a una camarera y robarla dentro de su lugar de trabajo Crédito: FGJEM

El detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial.

Cargos y penas que enfrenta el imputado

Bryan Geovanni “N” es investigado por dos delitos: abuso sexual y robo con violencia, ambos en agravio de la trabajadora del hotel. Por el primero, podría recibir una pena de hasta 4 años de prisión; por el segundo, la condena podría alcanzar hasta 14 años de prisión.

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La FGJEM precisó que, conforme a derecho, Bryan Geovanni “N” debe ser considerado inocente en tanto no exista una resolución judicial que lo declare culpable.

Colonia Metropolitana Tercera Sección, escenario del ataque

El hotel donde ocurrieron los hechos se localiza en la colonia Metropolitana Tercera Sección, una de las zonas del municipio de Nezahualcóyotl, en el oriente del Estado de México.

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Fue en el área de lavado de ese establecimiento donde la víctima desempeñaba sus labores cuando fue sorprendida por el agresor. La rapidez con la que la mujer pidió ayuda a la policía municipal resultó determinante para la detención inicial del imputado.

La intervención oportuna de los agentes municipales permitió que el caso fuera turnado al Ministerio Público, instancia que dio inicio formal a la carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión ejecutada por la FGJEM.

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Nezahualcóyotl, municipio con historial de agresiones similares

El caso de Bryan Geovanni “N” no es el único de su tipo en el municipio. En febrero de 2026, elementos de la policía de Nezahualcóyotl detuvieron a Omar “N.”, de 33 años, por realizar tocamientos sin consentimiento a una mujer en la colonia Impulsora.

En materia de seguridad, las autoridades municipales y estatales reportan avances: los homicidios dolosos en Nezahualcóyotl cayeron 70% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del gobierno del Estado de México. El municipio también registró una reducción general de 17.4% en delitos de alto impacto durante 2025.

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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 93% de los delitos en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, lo que implica que los descensos oficiales pueden no reflejar la totalidad de los hechos.