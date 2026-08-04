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Morena pide que no llamen “Andy” al hijo de AMLO porque lo demerita: “Vamos a defenderlo”

Andrés Manuel López Beltrán comenzó gira en Tabasco para buscar ser diputado previo a que inicie el proceso electoral

Morena pide que no llamen “Andy” al hijo de AMLO porque lo demerita:: “Vamos a defenderlo”.
Morena pide que no llamen “Andy” al hijo de AMLO porque lo demerita:: “Vamos a defenderlo”.
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En conferencia de prensa este 4 de agosto de 2026, el vocero de Morena en Tabasco, Roberto Romero del Valle, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, a quien de manera pública se le conoce como “Andy”, sobrenombre que aseguró forma parte de una estrategia de ataque en su contra y lo “demerita”, confirmó que bajo “instrucción” lo defenderán desde la representación estatal del partido en el estado.

Morena Tabasco defenderá a López Beltrán ante el INE

Tiene su nombre y apellido”, comentó el vocero tabasqueño sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también afirmó que lo respaldarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de que partidos de oposición lo denuncien por actos anticipados de campaña, al haber iniciado su gira para buscar una diputación federal:

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“Él es un cuadro importante, como todos, dentro y aquí en Tabasco y nosotros en la representación traemos la instrucción... La representación jurídica de Morena en el INE va a defenderlo a él cuando presenten sus denuncias, si las presentan”.

Las declaraciones del liderazgo morenista llegan en un contexto de señalamientos por parte de partidos locales y coaliciones como Juntos x Tabasco”, integrada por PRD, PRI, Somos MX y la Unión Democrática, quienes han acusado a López Beltrán de ser un “violador de la ley electoral” por iniciar recorridos que buscan un acercamiento con la ciudadanía en municipios del Distrito 06 de Tabasco.

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Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

Pese a amenaza de denuncia, López Beltrán inicia gira por diputación

El pasado 25 de mayo, López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación que lo lleve a San Lázaro, desde entonces ha tenido una mayor participación tanto en redes sociales como en las actividades del partido oficialista en Tabasco, uno de los actos criticados fue la aparición con su padre, encuentro que difundió en su cuenta de Instagram a través de una fotografía y el siguiente mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La publicación fue calificada como un intento de darle un “empujón” a su próxima candidatura. En julio, compartió du participación en reuniones de trabajo con la militancia tabasqueña, reafirmando que ya reside en la entidad y manteniendo discursos que hacen referencia a la lucha política de su padre.

El pasado 2 de agosto, Andy López Beltrán confirmó el arranque de su gira por el Distrito 6 de Tabasco, recorrido que tiene el objetivo de visitar 170 secciones electorales:

“Desde hoy y con el objetivo de ayudar a concientizar e informar a la ciudadanía, iniciamos un recorrido por las 170 secciones electorales del Distrito 6 Federal de Tabasco. Lo haremos siempre como nos enseñaron: desde abajo, casa por casa, con humildad y en contacto directo con el pueblo”.

Ariadna Montiel defiende gira del hijo de AMLO

Imagen dividida: mujer de saco blanco en atril con micrófonos, fondo logo Morena. Hombre sonriente de camisa blanca con logo Morena
Ariadna Montiel defiende gira del hijo de AMLO. (Morena | Youtube )

El inicio de las actividades del hijo de AMLO, se dan en un contexto donde la regulación del órgano electoral no ha llegado, debido a que postergaron el debate del acuerdo y en estos momentos se encuentran de vacaciones, a su regreso, el próximo 17 de agosto, quedarán muy pocas semanas para que los procesos internos de los partidos concluyan, y, entonces sí, comiencen los trabajos rumbo a la elección de 2027.

Pese a los múltiples señalamientos de que Andrés Manuel López Beltrán podría estar incurriendo en “actos anticipados de campaña”, la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, descartó que el tabasqueño esté incurriendo en esta acción, justificándolas como actos en defensa de la soberanía nacional.

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