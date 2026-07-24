Errores al lavar el rostro que empeoran el acné

Limpieza excesiva de la piel: cómo afecta el acné y la salud cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de limpieza facial y el uso de productos inadecuados suelen empeorar el acné, advierten organismos médicos como la American Academy of Dermatology y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Las prácticas más comunes que agravan esta afección incluyen lavarse la cara demasiadas veces al día, utilizar jabones agresivos o frotar la piel con fuerza.

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Estos comportamientos, lejos de ayudar, dañan la barrera cutánea, incrementan la irritación y favorecen la aparición de brotes y cicatrices.

Las instituciones médicas insisten en que la clave para el cuidado de la piel con acné es la suavidad y la moderación, no la exageración.

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Hábitos que empeoran el acné

La American Academy of Dermatology señala que lavar el rostro repetidamente, superar los dos lavados diarios o emplear productos con alcohol y fragancias puede intensificar los síntomas del acné.

Según sus expertos, la limpieza debe hacerse con un producto suave, aplicando el limpiador con las yemas de los dedos y evitando instrumentos como paños, esponjas o cepillos que generan microlesiones y aumentan la inflamación.

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Además, la institución enfatiza que el acné no se resuelve con más fuerza ni con productos agresivos.

Entre los errores más frecuentes que señala la Academia está el uso de jabones alcalinos o tónicos astringentes, que resecan la piel y provocan un efecto rebote en la producción de grasa.

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También advierte sobre la tentación de manipular o apretar los granos durante la rutina de higiene, ya que esto solo incrementa la inflamación y eleva el riesgo de cicatrices permanentes.

La forma en que lavas tu rostro podría estar influyendo más de lo que imaginas en la aparición de brotes. Aprende cuáles son los pasos que recomiendan los especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia y técnica adecuadas para el lavado facial

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido advierte que el acné no está causado por la suciedad superficial y que lavar la cara en exceso es contraproducente.

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Sus guías clínicas recomiendan limitar la higiene facial a una o dos veces al día, utilizando siempre agua tibia y evitando extremos de temperatura, que pueden irritar la piel.

El NHS también destaca que el maquillaje y los productos de cuidado deben retirarse completamente antes de dormir, para evitar la obstrucción de los poros.

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Manipular los puntos negros o frotar con fuerza, según el NHS, solo agrava la inflamación y puede dejar marcas duraderas.

Además, la institución recomienda optar por productos no comedogénicos y de base acuosa tanto en cosméticos como en protectores solares, para no favorecer la aparición de brotes.

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Constancia y equilibrio en la rutina de cuidado

La Mayo Clinic subraya la importancia de la paciencia y la constancia en el tratamiento del acné.

Cambiar de producto cada pocos días o aplicar tratamientos solo en los granos visibles produce irritación y no previene nuevos brotes.

Sus especialistas aconsejan aplicar el tratamiento en toda la zona propensa a acné, no solo donde ya hay lesiones.

MedlinePlus coincide en la necesidad de una limpieza delicada, evitando jabones fuertes y productos que resequen en exceso.

Recomienda retirar con cuidado el maquillaje, usar limpiadores suaves y aplicar la cantidad justa de tratamiento tópico para evitar irritaciones.

El abuso de tónicos, alcoholes o el frotado intenso, indican sus guías, daña la barrera cutánea y puede empeorar la situación.

Sus guías clínicas recomiendan limitar la higiene facial a una o dos veces al día, utilizando siempre agua tibia y evitando extremos de temperatura, que pueden irritar la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Selección de productos adecuados para piel con acné

El National Institute for Health and Care Excellence, tras revisar estudios clínicos, respalda el uso de productos syndet —detergentes sintéticos con pH neutro o ligeramente ácido— en la limpieza diaria de la piel con acné.

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Estos productos han demostrado ser menos irritantes que los jabones alcalinos tradicionales y ayudan a reducir las lesiones inflamatorias.

El NICE también recomienda evitar cosméticos grasos y retirar el maquillaje cada noche, empleando técnicas suaves y productos no comedogénicos.

Protección de la barrera cutánea

El National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases recalca la importancia de proteger la barrera cutánea con rutinas suaves y productos apropiados.

Recomienda evitar astringentes, jabones fuertes y exfoliantes mecánicos, y secar el rostro con una toalla limpia, aplicando solo toques suaves.

La Cleveland Clinic subraya que el exceso de lavado, el uso de agua muy caliente y la fricción durante el secado desestabilizan la piel, aumentando la irritación y la sensibilidad a tratamientos tópicos.

Pasos para lavar el rostro con acné y evitar irritaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados especiales en adolescentes

Las guías de Healthy Children y KidsHealth, dirigidas a jóvenes y adolescentes, insisten en que la limpieza debe ser regular pero suave, sin recurrir a productos agresivos ni a lavados excesivos.

Frotar la piel, usar paños rugosos o abusar de geles secantes aumenta la irritación, mientras que manipular los granos eleva el riesgo de marcas.

Ambas entidades recomiendan productos etiquetados como no comedogénicos y desmaquillarse antes de dormir.

Consecuencias de una higiene incorrecta

El daño a la barrera cutánea, producto del exceso de higiene o la utilización de productos agresivos, genera sequedad, tirantez y microfisuras.

Esto aumenta la inflamación, favorece la formación de nuevas lesiones y complica la tolerancia a los medicamentos tópicos.

Manipular los granos o emplear instrumentos abrasivos durante la limpieza solo incrementa el riesgo de infecciones y cicatrices.

El daño a la barrera cutánea, producto del exceso de higiene o la utilización de productos agresivos, genera sequedad, tirantez y microfisuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de las instituciones médicas

Las entidades internacionales coinciden: la limpieza del rostro debe limitarse a una o dos veces diarias, con un limpiador suave, agua tibia y técnicas no abrasivas.

Es esencial retirar completamente el maquillaje y el protector solar, elegir productos libres de aceite y no comedogénicos, y secar el rostro con toques suaves de una toalla limpia.

La constancia y la gentileza, no la agresividad, son la clave para el control del acné y la prevención de secuelas.

Este consenso, respaldado por diversas instituciones, demuestra que los hábitos de limpieza deben centrarse en proteger la barrera cutánea y evitar todo lo que irrite o reseque en exceso la piel.

Así, se combate el mito de que “más limpieza es mejor” y se promueve una rutina efectiva y segura para quienes padecen acné.

Este artículo ofrece información general sobre el cuidado del acné. Ante dudas, síntomas persistentes o lesiones severas, es fundamental consultar a un médico o dermatólogo para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.