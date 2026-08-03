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Despojo de viviendas en CDMX: Morena acusa al PAN de no tener “autoridad moral” para encabezar la lucha contra este delito

La bancada guinda en el Congreso capitalino califica como ofensivo para las víctimas que ese partido busque posicionarse como defensor del patrimonio

Un hombre con gafas y chaqueta habla en un micrófono en un atril transparente. Otro hombre con barba y gafas está de pie a su lado. Fondo rojo con texto Morena
Morena sostuvo que se deben investigar posibles vínculos entre las redes del llamado Cártel Inmobiliario y la “mafia del despojo” en la CDMX. (Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México)
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El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó este 3 de agosto al PAN de no tenerautoridad moral” para abanderar la lucha contra el despojo y califica como ofensivo para las víctimas que ese partido busque posicionarse como defensor del patrimonio, según un comunicado fechado hoy.

Morena sostuvo en el boletín, que “se deben investigar posibles vínculosentre las redes del llamado Cártel Inmobiliario y la “mafia del despojo que afecta a la CDMX, y advirtió sobre la postura panista de identificar y señalar predios vulnerables.

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El diputado Paulo García, de Morena, afirmó en el comunicado: “Ridículo que el partido del Cártel Inmobiliario diga que va a defender el patrimonio de la gente”. Sobre la estrategia del blanquiazul, agregó: “Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables, no vaya a ser que estén planeando más desarrollos.

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
El texto refiere señalamientos contra Jorge Romero Herrera y dice que Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena lo ubicaron como promotor del Cártel Inmobiliario en Benito Juárez. Crédito: X/@JorgeRoHe

Morena también señaló que las alcaldías gobernadas por el PAN concentran el mayor número de carpetas de investigación por el delito de despojo. En ese contexto, criticó que el PAN presente como representante del tema al diputado Federico Chávez Semerena, a quien identificó como suplente de Christian Von Roehrich, señalado como líder del llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

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Según el comunicado, Chávez Semerena asumió la curul después de que Von Roehrich dejó de asistir a sesiones legislativas cuando era buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta vinculación con una red de corrupción inmobiliaria; Morena añadió que posteriormente “fue detenido y procesado.

El grupo parlamentario también refirió señalamientos contra el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a quien, según el texto, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena ubican como promotor del Cártel Inmobiliario durante su gestión en la alcaldía Benito Juárez.

CDMX acumula más de 1 mil 900 denuncias por despojo hasta junio de 2026

Congreso; CDMX; Clara Brugada
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez concentran carpetas de investigación por despojo. Crédito: Cuartoscuro

La CDMX suma más de 1 mil 900 denuncias por despojo hasta junio de 2026 y la FGJCDMX mantiene abiertas al menos 1 mil 846 investigaciones, en un contexto en el que la fiscalía capitalina dice tener identificadas redes presuntamente dedicadas a apropiarse de inmuebles y un grupo bajo análisis que habría operado desde 2023 en seis colonias de Benito Juárez.

Entre las alcaldías con más carpetas de investigación por este delito aparecen Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esta última demarcación, vecinos y autoridades han documentado casos recientes en zonas con alta actividad inmobiliaria.

Según Bertha Alcalde Luján, titular de la fiscalía capitalina, la dependencia tiene detectadas algunas redes vinculadas con este fenómeno y también investiga a personas consideradas objetivos prioritarios.

La funcionaria explicó: “Sí, tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos.

Alcalde Luján agregó que el delito no ocurre de una sola forma. Expuso que algunos expedientes estarían relacionados con grupos que buscan apropiarse de inmuebles, mientras otros derivan de conflictos familiares, disputas entre particulares o diferencias por la propiedad de un predio.

Un grupo bajo investigación habría operado en seis colonias de Benito Juárez

Despojo Cda. Matías Romero 57 invadieron la propiedad Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez CDMX
Vecinos de Del Valle reportaron más de 50 denuncias por casos similares tras un episodio del 21 de julio en Cerrada de Matías Romero.

Dentro de las indagatorias ministeriales, autoridades capitalinas analizan a un grupo señalado de operar desde 2023 en al menos seis colonias de Benito Juárez: Del Valle, Álamos, Narvarte, Moderna, Portales y Nativitas.

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente ubicaba inmuebles desocupados, con poca actividad o en remodelación. Después habría vigilado los movimientos de propietarios, trabajadores o encargados para detectar el momento de ingresar a los predios y tomar posesión.

Uno de los casos que permitió documentar ese modo de operación ocurrió en febrero de 2024 en una vivienda de la colonia Piedad Narvarte. La intervención de elementos de la SSC y de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez derivó en la detención de 13 personas relacionadas con ese caso. Solo dos de ellos permanecen en prisión.

Uno de los episodios que volvió a colocar el tema en la agenda pública ocurrió el pasado 21 de julio en un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle. Según vecinos, una mujer ingresó presuntamente de manera irregular al predio y el hecho provocó protestas y un bloqueo vial. Habitantes de la zona sostuvieron que existen más de 50 denuncias relacionadas con casos parecidos.

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