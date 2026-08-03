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Rescatan a hombre secuestrado y torturado en un estudio de tatuajes de Oaxaca: hay 5 detenidos

El aviso al 911 llevó a agentes hasta un local de Santa Lucía del Camino, donde hallaron a una persona amarrada, con quemaduras y otras lesiones, además de cinco presuntos responsables

Rescatan a hombre secuestrado y torturado en un estudio de tatuajes de Oaxaca: hay 5 detenidos. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
Rescatan a hombre secuestrado y torturado en un estudio de tatuajes de Oaxaca: hay 5 detenidos. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca rescató con vida a una persona secuestrada y detenida con señales de tortura en un local que operaba como estudio de tatuajes en el municipio de Santa Lucía del Camino, tras un reporte al número de emergencias 911. El operativo fue ejecutado el pasado 29 de julio de 2026 y culminó con la detención de cinco personas acusadas del delito de secuestro para hacer daño.

El rescate fue posible gracias a la respuesta inmediata de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), unidades adscritas a la FGEO. Ambas dependencias se movilizaron tras recibir un aviso que alertaba sobre la retención ilegal de una persona y posibles agresiones en un inmueble ubicado sobre la avenida Hornos.

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Trampa en un estudio de tatuajes

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, identificada con las iniciales F.G.V., acudió al lugar después de acordar un encuentro con uno de los ahora detenidos. Una vez adentro, fue sometida, atada de pies y manos, y sometida a diversas agresiones físicas que incluyeron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Manos masculinas atadas con una cuerda gruesa sobre una mesa de madera. Ventana a la izquierda con luz tenue.
Una vez adentro, fue sometida, atada de pies y manos, y sometida a diversas agresiones físicas que incluyeron quemaduras en distintas partes del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar al lugar, los agentes detectaron que uno de los ocupantes intentó advertir a quienes permanecían en el interior sobre la presencia policial. Ante esa señal y al identificar indicios de peligro inminente para la víctima, los investigadores tomaron la decisión de ingresar al establecimiento de inmediato.

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La víctima: atada, quemada y sometida a violencia

En el interior, los elementos localizaron a F.G.V. inmovilizado. La persona presentaba signos de haber sido sometida a violencia física sostenida: estaba atada de pies y manos y tenía quemaduras en el cuerpo, además de otras lesiones derivadas de las agresiones.

Fue rescatada y puesta bajo resguardo para recibir atención. La FGEO no precisó su estado de salud en el comunicado oficial, aunque confirmó que se encontraba con vida al momento del rescate.

La línea de investigación apunta al delito de secuestro para hacer daño, figura del Código Penal que se aplica cuando la privación ilegal de la libertad va acompañada de actos de violencia deliberados contra la víctima.

Cinco detenidos, uno de ellos menor de edad

Como resultado del operativo fueron capturados H.B.V., D.P.M., N.G.M. y M.Y.B.F., así como un adolescente cuya identidad permanece reservada conforme a la legislación vigente en materia de justicia para menores de edad.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Una vez adentro, fue sometida, atada de pies y manos, y sometida a diversas agresiones físicas que incluyeron quemaduras en distintas partes del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro adultos y el menor quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente para que se determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. La FGEO no informó si alguno de los detenidos tiene antecedentes penales ni precisó los roles que cada uno habría desempeñado en el hecho.

La presencia de un adolescente entre los presuntos responsables añade una arista que las autoridades deberán atender bajo un proceso diferenciado, sujeto a la normativa de justicia para personas menores en conflicto con la ley.

No hay errores que corrijan hechos verificados: el único punto señalado fue un matiz de redacción, no un dato falso. Esta es la versión ajustada:

Secuestros en Oaxaca: repunte tras mínimos históricos

El delito de secuestro en Oaxaca atraviesa un ciclo de altibajos documentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primer semestre de 2023 se registraron 18 casos; en el mismo periodo de 2024 la cifra cayó a 1, el mínimo histórico reciente. En 2025 el indicador repuntó a 7 casos en el primer semestre, un aumento del 1.700% en términos porcentuales, aunque en números absolutos la cifra siguió siendo baja.

En lo que va de 2026, el SESNSP contabilizó 12 víctimas de secuestro en el estado durante el primer semestre: 10 de secuestro extorsivo, 1 para causar daño y 1 exprés. A esas cifras se suman 137 víctimas de privación ilegal de la libertad, categoría que los analistas de Causa en Común advierten puede encubrir casos que en otra circunstancia procesal se registrarían como secuestro.

Los casos documentados en 2026 muestran perfiles distintos. En febrero, 24 personas fueron detenidas por el plagio de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo durante una sesión del Congreso del Estado. En junio, la FGEO desarticuló una banda en el Istmo de Tehuantepec que interceptó a dos hombres en mototaxi, los trasladó a una casa de seguridad en Ciudad Ixtepec y exigió rescate por su liberación; de forma paralela, amenazó a otras personas con cobrarles una cuota mensual por “derecho de piso”. El tramo carretero La Venta–Juchitán de Zaragoza se repite como punto de interceptación de migrantes, con rescates de hasta USD 7.000 por persona exigidos a familiares en el extranjero.

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