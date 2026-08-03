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Daño renal por proteína en polvo: La cantidad máxima al día que tus riñones pueden filtrar

Este tipo de suplementos deben ser usados de manera adecuada para prevenir daños a la salud

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La proteína en polvo es un suplemento muy popular entre personas que realizan ejercicio de manera regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo excesivo de proteína en polvo ha sido motivo de análisis en relación con la función renal.

Diversos estudios señalan que una ingesta alta de proteínas puede incrementar la carga de trabajo de los riñones, debido a la mayor producción de productos nitrogenados derivados del metabolismo de los aminoácidos.

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En personas sanas, los riñones suelen adaptarse a un mayor consumo proteico aumentando la tasa de filtración glomerular, sin observarse daño estructural a corto plazo según reportes de la National Kidney Foundation y la Academia de Nutrición y Dietética.

Sin embargo, en individuos con diagnóstico previo de enfermedad renal crónica, el exceso en la ingesta de proteínas puede acelerar la progresión del daño renal, ya que los riñones afectados presentan una capacidad reducida para eliminar los desechos nitrogenados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En individuos con diagnóstico previo de enfermedad renal crónica, el exceso en la ingesta de proteínas puede acelerar la progresión del daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos del consumo exceso de proteína en polvo para los riñones

El consumo excesivo de proteína en polvo puede tener riesgos para la salud de los riñones, especialmente en personas con predisposición o enfermedades renales previas. Los principales riesgos identificados en la literatura reciente son:

  • Aumento del riesgo de cálculos renales. Un consumo elevado de proteínas, especialmente de origen animal como la whey protein, puede incrementar la acidez corporal y modificar la composición de la orina, aumentando la excreción de calcio y oxalato, lo que favorece la formación de cálculos renales. Este riesgo es más relevante en quienes ya han tenido problemas renales o tienen predisposición genética.
  • Sobrecarga en la función renal. Los riñones deben filtrar los productos de desecho del metabolismo de las proteínas, como la urea. Un consumo crónico y muy elevado puede aumentar la presión de filtración glomerular y, a largo plazo, afectar la salud renal, especialmente en personas con función renal disminuida. En personas sanas, la mayoría de los estudios no encuentra daño renal con un consumo moderado.
  • Contaminación de algunos productos. Se han detectado metales pesados (cadmio, plomo, arsénico) y otros aditivos no declarados en algunas marcas de proteína en polvo, lo que puede representar riesgos adicionales para el sistema renal y la salud en genera.
  • Desbalance nutricional. Priorizar el consumo de proteína en polvo puede desplazar otros nutrientes esenciales (fibras, vitaminas, grasas saludables), lo que a largo plazo puede afectar la salud general y también la función renal.

El riesgo aumenta cuando hay enfermedades renales preexistentes o el consumo es crónicamente excesivo. Ante síntomas como fatiga, cambios en la orina o dolor, se recomienda suspender el suplemento y consultar a un médico.

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¿Cuál es la cantidad máxima que tus riñones pueden filtrar al día?

La evidencia clínica indica que el consumo recomendado para este grupo debe situarse entre 0.6 y 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Para adultos sanos, la ingesta diaria recomendada se sitúa en torno a 0.8-1 gramo por kilogramo, aunque en contextos de actividad física elevada puede ascender hasta 1.6-2.2 gramos por kilogramo, siempre bajo supervisión profesional.

Respecto a la cantidad máxima de proteína que los riñones pueden filtrar al día, no existe un umbral universalmente definido, ya que la tolerancia varía según la función renal, el estado de hidratación, la presencia de otras patologías y el tipo de proteína consumida.

Estudios en adultos sanos han documentado una tolerancia de hasta 2.5-3 gramos por kilogramo de peso corporal al día sin efectos adversos agudos en la función renal.

Sin embargo, la ingesta crónica por encima de estos valores puede asociarse con riesgos a largo plazo, principalmente en personas con predisposición o daño renal preexistente.

Como ya mencionamos antes, entre los riesgos asociados al consumo excesivo de proteína en polvo se identifican: deshidratación, aumento en la excreción urinaria de calcio, formación de cálculos renales, sobrecarga renal y, en casos extremos, deterioro de la función glomerular.

Las recomendaciones de entidades como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva insisten en la individualización de la ingesta proteica y en la consulta con profesionales de la salud antes de modificar sustancialmente la dieta.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En conclusión, el consumo elevado de proteína en polvo puede incrementar la carga renal, y aunque los riñones de personas sanas suelen adaptarse, la ingesta debe ajustarse a las necesidades individuales considerando factores de salud, actividad física y antecedentes médicos, evitando exceder de forma crónica los niveles recomendados por organismos internacionales.

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