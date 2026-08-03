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Citlalli Hernández encabeza reunión con liderazgos de Morena rumbo a 2027

El encuentro reunió a Ariadna Montiel, Alfredo Ramírez Bedolla, Raúl Morón y Leonel Godoy para abordar temas del partido

Morena avanza en la definición de perfiles para sus coordinaciones estatales.
Morena avanza en la definición de perfiles para sus coordinaciones estatales.
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La dirigencia nacional de Morena sostuvo una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, junto con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el senador Raúl Morón y el diputado Leonel Godoy, en un encuentro que se desarrolló mientras el partido entra en la etapa decisiva para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Tras el encuentro, Hernández señaló que los participantes coincidieron en que el diálogo debe mantenerse como la principal herramienta política para fortalecer la transformación y el bienestar de la población.

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La reunión ocurre en medio del proceso interno con el que Morena busca seleccionar a los perfiles que coordinarán los trabajos políticos de cara a los comicios de 2027.

Citlalli Hernández
Citlalli Hernández durante la conferencia de prensa de Morena. (Agencia de Gobierno)

Proceso interno de Morena entra en su recta final

Horas antes del encuentro, Citlalli Hernández informó que el partido avanza hacia la fase final de selección de sus coordinadores estatales, un proceso que, explicó, contempla la evaluación de la trayectoria, el reconocimiento público y el compromiso de los aspirantes con los principios del movimiento.

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Como parte del procedimiento, Morena revisa los registros recibidos en cada entidad y aplica entrevistas, además de encuestas telefónicas y, posteriormente, ejercicios en vivienda para medir el nivel de conocimiento y posicionamiento de quienes buscan encabezar las coordinaciones.

De acuerdo con la dirigencia, en la mayoría de los estados se registraron alrededor de diez aspirantes, aunque en algunas entidades la cifra superó las veinte personas.

Dos mujeres de pie, una con blazer rojo y camisa blanca, otra con gafas y chaqueta estampada, delante de un muro blanco con texto rojo borroso
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezan un acto en el World Trade Center de Ciudad de México. (Morena)

Etapas que contempla el proceso interno:

  • Revisión de los registros de aspirantes
  • Entrevistas a los perfiles seleccionados
  • Encuestas telefónicas para medir reconocimiento
  • Encuestas en vivienda para definir a los finalistas
  • Designación de las coordinaciones estatales y, posteriormente, de las distritales y municipales

Morena aplaza convocatorias para coordinaciones distritales y municipales

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones también confirmó que las convocatorias para elegir coordinadores distritales y municipales, previstas inicialmente para el 3 de agosto, fueron aplazadas hasta finales de este mes.

La líder morenista Ariadna Montiel ya moviliza al partido rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente de Morena Ariadna Montiel ya moviliza al partido rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: X/ @A_MontielR

Según explicó, el ajuste en el calendario busca permitir una evaluación más amplia de los perfiles antes de iniciar la siguiente etapa del proceso interno.

Asimismo, indicó que el partido mantiene como criterio privilegiar perfiles con trayectoria, honestidad y compromiso con el proyecto político, además de revisar que los aspirantes no tengan antecedentes que puedan afectar su participación.

También señaló que la integración de las coordinaciones estatales deberá respetar los criterios de paridad de género.

Derechos de las audiencias, otro tema presente en la agenda de Citlalli Hernández

Durante este lunes, Hernández también expresó su postura sobre la discusión en torno a los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias.

Citlalli Hernández fija postura sobre los derechos de las audiencias.
Citlalli Hernández fija postura sobre los derechos de las audiencias.

La dirigente consideró que el debate debe enfocarse en garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información verificada y que exista una clara diferencia entre los hechos informativos y las opiniones, al tiempo que sostuvo que las audiencias deben ser reconocidas como ciudadanos con derecho a recibir información transparente.

Elecciones 2027: el calendario electoral ya está en marcha

Mientras Morena avanza con la organización de sus procesos internos, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya aprobó el calendario del proceso electoral federal 2026-2027.

La preparación formal de la elección comenzará el 10 de septiembre de 2026 y la jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027.

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzará formalmente el 10 de septiembre y la jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027. EFE/ Francisco Guasco
El proceso electoral federal 2026-2027 comenzará formalmente el 10 de septiembre y la jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027. EFE/ Francisco Guasco

En esos comicios se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, además de 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de mil 700 ayuntamientos y alcaldías.

También se llevará a cabo la segunda etapa de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, conforme al nuevo modelo aprobado en materia judicial.

Con este escenario, los partidos políticos continúan definiendo sus estructuras internas y perfiles que participarán en la organización territorial rumbo a uno de los procesos electorales más amplios de los últimos años.

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