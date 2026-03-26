México

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Los creadores de contenido fueron criticados por medios de comunicación

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El clip generó controversia en redes sociales (Ig/andres.gjohnson)
El clip generó controversia en redes sociales (Ig/andres.gjohnson)

Los influencers mexicanos Jair Sánchez y Andrés Johnson generaron indignación en medios de comunicación tras difundir un sketch que referencia las visitas de personas disfrazadas de superhéroes a niños pacientes desahuciados.

El video, publicado en plataformas digitales, muestra a Andrés Johnson recostado en una cama de hospital preguntando por la gravedad de su estado a Jair Sánchez, quien actúa como médico, seguido del ingreso de una persona disfrazada del Hombre Araña.

La polémica llevó a que el contenido se viralizara y produjera reacciones encontradas: mientras una parte de los usuarios expresó su molestia por el tema, otros apoyaron el humor de los influencers e incluso compartieron comentarios burlones.

Ambos creadores de contenido cuentan con una importante presencia digital: Jair Sánchez suma 3,5 millones de seguidores en Instagram y supera 11 millones en TikTok, mientras que Andrés Johnson, originario de Hermosillo, Sonora, ostenta 5,3 millones en Instagram y ronda los 8,7 millones en TikTok.

¿Cómo recibieron el chiste en redes sociales?

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres
Jair Sánchez. (Instagram)

Si bien diversos medios de comunicación retomaron el video de los influencers y criticaron la forma en la que abordaron un tema tan delicado, los internautas se lo tomaron menos en serio.

En los comentarios del video de TikTok, que acumula ya millones de vistas, se pueden encontrar mensajes que disfrutaron la broma y la posterior “funa” ocurrida en la televisión.

Esto es lo que se puede leer en las redes sociales:

“Primero me salió la funa y luego el contexto”, “Yo viendo que salieron en las noticias y a mí me dio risa”, “Vine a buscar los comentarios de indignación y nada”, “Nadie entiende el humor de Jair”, “Me dio risa, pero no me dio risa”, “Vengo del video de las noticias”, “estoy en mi quimio y me aparece este video”, “Aquí a los que les salió primero la funa y luego el contexto”, “ Ahora da más risa después que apareció en las noticias".

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