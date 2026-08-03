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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,94 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,18% respecto al cierre previo de 19,98 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 0,5%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -7,62%.

El euro a peso mexicano ha exhibitado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando un deterioro en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 5,01%, inferior a la volatilidad de referencia de 5,59%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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