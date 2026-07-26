México

Cenart informa cierre temporal de espacios por problemas eléctricos

En un mensaje en X, la institución reportó daños en el suministro de la zona y advirtió que parte de su agenda quedó sujeta a cambios

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El Centro Nacional de las Artes (CENART) informa que cerró sus galerías por una falla eléctrica en la colonia Country Club y avisó que “algunas de nuestras actividades se verán vulneradas”, según publicó en ‘X’.

En su mensaje, el Cenart indicó que la medida responde a “afectaciones en las instalaciones eléctricas” de esa zona, lo que dejó sin luz a parte de sus espacios. A partir de esa situación, el recinto comunicó que las galerías permanecerán cerradas y agradeció la comprensión del público.

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El anuncio no precisó cuánto tiempo durará la afectación ni detalló qué actividades resultaron suspendidas o modificadas por la falta de energía eléctrica. El mensaje tampoco especificó si el resto de las áreas del complejo opera con normalidad.

El Cenart es uno de los principales recintos culturales de la Ciudad de México y concentra actividades académicas, escénicas y expositivas en distintos espacios.

Información en proceso...

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