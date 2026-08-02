Cruz Azul acudiría ante el TAS atras negativa de FIFA en el caso Rodrigo Huescas

Cruz Azul busca revertir el dictamen tras perder en la FIFA, con una audiencia que quedaría fijada para el 24 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cruz Azul enfrenta uno de los episodios más tensos de su historia reciente tras la resolución de la FIFA en el caso de Rodrigo Huescas.

El club mexicano habría decidido apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de que el organismo internacional rechazara su demanda y le impusiera una sanción económica.

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La transferencia de Rodrigo Huescas al FC Copenhague en 2024 se concretó con una cláusula de rescisión de dos millones de dólares. Reuters/Andrew Boyers

El conflicto jurídico tiene consecuencias inmediatas sobre la gestión financiera y deportiva del equipo. La decisión de la FIFA obliga a Cruz Azul a cubrir un pago de 300 mil dólares, más un 5% de interés anual, en favor de su exjugador, con un plazo de 45 días para cumplir.

La salida de Rodrigo Huescas y el reclamo de Cruz Azul

La transferencia de Huescas al FC Copenhague en 2024 se realizó mediante el pago de una cláusula de rescisión de dos millones de dólares.

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El club celeste consideró insuficiente la cantidad e interpuso una demanda ante la FIFA, solicitando cinco millones de dólares adicionales como indemnización.

Cruz Azul acusó una ruptura unilateral del contrato sin justa causa.

Alegó que el club danés indujo la salida del futbolista.

Reclamó una indemnización mayor y sanciones para los involucrados.

Cruz Azul sostuvo que hubo ruptura unilateral del contrato y señaló que el FC Copenhague indujo la salida del futbolista. (Foto: Cuartoscuro)

La FIFA analizó el caso y determinó que la salida de Huescas fue legal, conforme a lo estipulado en el contrato. El fallo eximió de responsabilidad al jugador y al club europeo.

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Fallo de la FIFA: pago e intereses para La Máquina

El dictamen de la FIFA desestimó la reclamación económica y deportiva de La Máquina. Además, reconoció parcialmente la contrademanda de Huescas, ordenando el pago de 300 mil dólares más intereses, equivalentes al 15% del monto de la transferencia.

El club tiene 45 días para realizar el pago a partir de la notificación oficial.

De no cumplir, Cruz Azul se expone a una prohibición de registrar nuevos jugadores por hasta tres periodos de transferencias .

La sanción financiera añade presión sobre la administración actual del equipo.

La FIFA determinó que la salida de Huescas fue legal conforme al contrato y eximió de responsabilidad al jugador y al club danés. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Para la directiva, este desenlace representaría un golpe relevante en su estrategia de gestión de talento y transferencias internacionales.

Cruz Azul recurre al TAS en busca de revertir la resolución

Ante la negativa de la FIFA, Cruz Azul recurriría al TAS. El expediente ya estaría registrado y la audiencia quedaría programada para el 24 de septiembre de 2026.

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El TAS es la máxima instancia para resolver disputas deportivas internacionales.

Los abogados del club y el jugador presentarán argumentos y pruebas ante el panel arbitral.

La resolución del TAS será definitiva y vinculante para ambas partes.

La decisión de la FIFA obliga a Cruz Azul a pagar 300 mil dólares más 5% de interés anual a Rodrigo Huescas en un plazo de 45 días. Reuters/Andrew Boyers

De esta manera, el proceso continúa abierto y mantiene la atención sobre la institución cementera, que enfrenta el reto de defender sus intereses en los tribunales deportivos.