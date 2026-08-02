Reportan que FGR solicitó nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

El también accionista mayoritario de Miss Universo ahora enfrentaría una nueva orden de aprehensión. Crédito: AP

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Este fin de semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú.

El nuevo recurso legal contra el accionista mayoritario de la franquicia de Miss Universo, es por su presunta participación en una estructura dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita, reportaron medios como Reforma.

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Cabe señalar que, lo anterior, es una investigación diferente a la que, desde 2025, lo señala por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

FGR apunta a otros empresarios

Fuentes federales habrían revelado que el Ministerio Público Federal judicializó la carpeta ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede el El Altiplano, Estado de México.

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Un punto a destacar, es que en la misma investigación fueron incluidos los empresarios Andrés Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar, quienes presuntamente forman parte del entramado financiero que ahora indagan.

Denuncia de UIF deriva en nueva causa penal

Esta nueva causa penal, --detalla Reforma-- deriva de una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, la cual documentó un presunto esquema de manejo de recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas.

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Con base en lo que detalla la nueva investigación, la UIF pudo identificar a Rocha Cantú como el supuesto beneficiario controlador y principal operador corporativo de la estructura financiera.

La Fiscalía pudo analizar diversos movimientos, entre los que destacan adquisiciones de inmuebles a través de cheques de caja por un monto cercano a los siete millones de pesos, así como operaciones bancarias atribuidas a diferentes empresas relacionadas con la indagatoria.

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Identifican movimientos por cientos de millones de pesos

La FGR decidió abrir un segundo frente judicial contra el empresario Rocha Cantú al tramitar una nueva solicitud de captura, mientras lo mantiene como objetivo en una investigación por presunta delincuencia organizada.

El expediente que se acaba de dar a conocer incorpora supuestos movimientos financieros ligados a distintas sociedades mercantiles que habrían registrado operaciones por decenas e incluso cientos de millones de pesos. Así como el aseguramiento de alrededor de 500 cuentas bancarias vinculadas con el caso.

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Entre las empresas que destacan en la investigación se encuentran:

Impulsora Eagle

Operadora de Alimento

Bebidas de Naucalpan

GI Euromex

Esta última compañía, fue señalada como una de las sociedades de Rocha Cantú que presuntamente concentró operaciones financieras por más de 120 millones de pesos durante 2025.

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De acuerdo con la Fiscalía, el empresario ya era buscado como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al tráfico de armas y al contrabando de combustible desde Guatemala hacia distintos estados del país.

Raúl Rocha no cumple con criterio de oportunidad

Cabe recordar que por los delitos antes mencionados, la FGR le otorgó inicialmente al empresario un criterio de oportunidad para colaborar con la investigación, lo que dio paso a suspender temporalmente la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.

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No obstante, la Fiscalía dejó sin efectos el beneficio al revelar que Rocha Cantú no asistió a las comparecencias acordadas, por lo que se reactivó la orden de captura y el empresario fue declarado prófugo de la justicia.

Vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía de Ernestina Godoy en el caso contra Raúl Rocha Cantú, lo detiene o se les escapa como a su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

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