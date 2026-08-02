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Esta es la razón por la que Yahir de La Casa de los Famosos México es considerado un “mujeriego”

El cantante se ha convertido en el “crush” de los fans de La Casa de los Famosos México

Hombre sin camiseta con tatuajes en los brazos, sentado a una mesa rosa, come de un plato con carne, huevos y vegetales. Paredes coloridas.
Yahir se está convirtiendo en uno de los favoritos del reality show . (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Toñita y Yahir se conocieron en la primera generación de La Academia, el reality de canto de TV Azteca que los lanzó a la fama a principios de los 2000.

Ahora que el cantante participa en La Casa de los Famosos México 4, una declaración de Toñita cuenta por qué su relación con él nunca llegó a más: según ella, Yahir tenía novia y otras tres mujeres al mismo tiempo.

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Toñita confirma que hubo “algo” entre ella y Yahir

Toñita y Yahir
Esto dijo Toñita de Yahir. Fotos/Cuartoscuro

La propia Toñita había reconocido en una entrevista previa que entre ella y Yahir existió una relación durante varios años, aunque nunca se formalizó.

En sus palabras: “Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga”.

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Yahir, por su parte, siempre minimizó el vínculo. En declaraciones anteriores describió su relación con Toñita como una amistad de más de 20 años marcada por los “piropos” y los “sabroseos”, sin mencionar ningún romance.

“Andaba con tres y la novia”: la versión de Toñita

Retrato de Toñita, una mujer con cabello oscuro y largo, maquillaje en tonos tierra, grandes aretes de aro plateados y una camisa clara a rayas, mirando al frente
Toñita, la carismática exconcursante de La Academia y conocida como 'La Negra de Oro', se muestra sonriente y con un look impecable en esta reciente fotografía que comparte con sus seguidores. (Instagram/@tonitamusic1)

El nuevo testimonio llegó durante una plática de Toñita con René Gómez en el programa Sinvergüenza. Ahí, la cantante fue más directa que nunca y reveló el motivo concreto de su alejamiento: “Exactamente, amigos con derecho. Perdón por ventilarte amigo, pero sí bien loquillo, ya cuando vi que andaba con tres y la novia, decías...”.

Toñita dejó la frase incompleta, pero el mensaje fue claro. Según ella, ver a Yahir manejar varias relaciones simultáneas mientras tenía novia formal fue la señal que le bastó para no continuar. Lo calificó como una “red flag” y decidió poner distancia.

Toñita dice que podría revelar más, pero no lo hará

Yahir
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La cantante aclaró que guarda silencio por lealtad, no por desconocimiento. “Y si yo quisiera quemar a mi compañero, diría con todas las que ha andado de Azteca”, dijo, en referencia a las compañeras que Yahir habría tenido durante su etapa en la televisora.

Toñita subrayó que no dará nombres porque Yahir sigue siendo su amigo y le tiene respeto. Explicó que habló del tema únicamente porque algunos seguidores del cantante han cuestionado o desmentido su versión de los hechos.

La reacción de las redes y el contexto del reality

El video generó reacciones divididas. Algunos usuarios defendieron a Toñita y reconocieron su versión; otros minimizaron el relato con comentarios como “nunca fue la novia oficial” o “no sabía que se fijó en ella”.

El momento llega mientras Yahir compite en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que arrancó el domingo 26 de julio de 2026 por ViX, Las Estrellas y Canal 5. Según una lista filtrada en redes sociales con el presunto orden de eliminación, el cantante terminaría en segundo lugar, detrás de Karina Torres. Su participación en el reality ha generado un vínculo fuerte con la audiencia, lo que hace que este tipo de revelaciones sobre su pasado cobren mayor visibilidad.

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