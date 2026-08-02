Arantza Ruiz confiesa en La Casa de los Famosos México 2026 por qué se divorció

Arantza Ruiz reveló la verdadera razón por la que terminó su matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz Arantza Ruiz compartió dentro de La Casa de los Famosos México 2026 la razón por la que se divorció hace dos años

Arantza Ruiz señaló que su divorcio del actor Sebastián Fouilloux, se concretó en septiembre de hace 2024, hace dos años.

La actriz aseguró que la ruptura no fue el final de una etapa sino el principio de una mejor. “Desde que me separé la vida se me arregló por completo”.

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Esto lo dijo durante una conversación con sus compañeros Luis Chaparro y Brianda Deyanara en la cocina de La Casa de los Famosos México.

Ruiz, hija del actor de Televisa Alejandro Ruiz y conocida por sus participaciones en Vencer el pasado y La rosa de Guadalupe, contrajo matrimonio con Fouilloux tras apenas dos meses de noviazgo.

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La relación había comenzado en febrero de 2022, cuando se conocieron a través del primo de Fouilloux, quién era director del programa Como dice el dicho durante ese año.

La actriz aseguró que la ruptura no fue el final de una etapa sino el principio de una mejor (Captura de pantalla )

Los videojuegos y anime, el pilar de su relación

La actriz fue directa al explicar por qué el matrimonio no funcionó: “De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. Pero la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar”.

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Ruiz confesó ante sus compañeros que a pesar de compartir una gran cantidad de aficiones la relación simplemente no avanzó, derivando en el divorcio.

Ambos compartían el gusto por la vida otaku y los videojuegos, pero esa afinidad resultó ser el único punto de contacto real entre ellos. Fuera de las pantallas, sus diferencias de personalidad se imponían.

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Los choques de carácter desgastaron la convivencia

Fouilloux, conocido por su papel en La Madrastra (2022) y El Ángel de Aurora (2024), tenía una forma de ser opuesta a la de Arantza Ruiz.

“Él era como muy recto, las cosas son de esta manera, tacatá. Y pues yo soy un desmadre... mi manera de vivir, de pensar y como que mi cabeza vive en el desmadre, y ahí era donde chocábamos”, explicó la actriz a sus compañeros.

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Puso un ejemplo concreto de esas fricciones cotidianas: para ella era válido dejar los trastes sucios después de comer e irse a pasear, mientras que Fouilloux exigía resolver primero las tareas del hogar antes de cualquier otra actividad.

Arantza Ruiz aseguró que las diferencias de carácter desgastaron la relación. (ig)

Un departamento de regalo y una racha de proyectos laborales

Tras la separación, su padre, Alejandro Ruiz, le regaló un departamento como gesto de apoyo, detalle que generó risas entre sus compañeros.

“Ahí está el secreto: cásate y divórciate, y luego te regalan un departamento”, bromeó Arantza Ruiz.

El giro en su vida profesional también fue inmediato: “En cuanto me divorcié, todo lo que estaba trabado y atorado, taca taca... hacer billullo del aire”.

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La actriz también reconoció que, durante el matrimonio, su círculo social se redujo, al separarse, sus amigos regresaron y su agenda social volvió a activarse.

“Todo lo que estaba trabado y atorado, taca taca”, repitió, para subrayar que el cambio no se limitó al trabajo sino a su vida entera.

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El padre de la habitante de La Casa de los Famosos México le regaló un departamento tras su divorcio. (Captura de pantalla: IG/alejandro_ruiz_actor)

Al día siguiente de la separación ya tenía una telenovela y los proyectos no dejaron de llegar. Mientras estuvo casada, había rentado una casa en San Ángel para facilitar sus traslados a Televisa; tras el divorcio, tanto su situación habitacional como su carrera tomaron otro rumbo.

Ruiz sorprendió a sus compañeros tras revelar que incluso su padre se enteró del matrimonio después de que la boda civil ya se había realizado.

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La ceremonia fue tan discreta que prácticamente nadie de su entorno conocía los planes de la pareja. Ese mismo sigilo caracterizó buena parte de su relación.