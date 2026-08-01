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La UNAM nombra a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general

Tras la crisis que vive la UNAM por las irregularidades en el examen de admisión, Patricia Dávila presentó su renuncia

Javier la Fuente llega en lugar de Patricia Dávila a la secretaria general de la UNAM. Crédito: UNAM
Javier la Fuente llega en lugar de Patricia Dávila a la secretaria general de la UNAM. Crédito: UNAM
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Este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Venegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la institución educativa.

De la Fuente Hernández llega a la UNAM en lugar de la doctora Patricia Dávila, quien presentó su renuncia tras la serie de irregularidades que se presentaron durante la aplicación del primer examen virtual de admisión a licenciatura que aplicó la universidad este 2026.

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Poco importó que Patricia Dávila Aranda hubiese sido la primera mujer, en la historia de la UNAM, en ocupar el cargo de secretaria general, pues hoy se despidió se su puesto.

Patricia Dávila deja el puesto tras reporte de Comisión

De acuerdo con diversos reportes, Dávila Aranda se despidió de sus colaboradoras, luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 entregó su primer reportes sobre los resultados atípicos en el examen virtual de admisión que respondieron los aspirantes a licenciatura.

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El cargo de secretario general es de relevancia, porque es quien dirige la Dirección General de Administración Escolar de la universidad, área que se encarga de los exámenes de ingreso.

Por lo anterior, no sorprende que la UNAM aceptara la renuncia de Patricia Dávila --quien llegó al puesto en noviembre de 2023--, aunque su nombre pasó bajo el radar desde que comenzó la polémica por las supuestas trampas durante la aplicación del examen de admisión.

¿Quién es Javier de la Fuente?

Javier de la Fuente Hernández nació el 29 de mayo de 1956 en la Ciudad de México.

En su currículo destaca que es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin dejar de mencionar que cuenta la Especialidad en Docencia de la Odontología, Oclusión Dental.

También ostenta algunos reconocimientos, como el grado de Maestro en Ciencias por la University of London y el London Hospital Medical College en 1990.

Además, en 2019, se recibió como doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España. Aquella ocasión, se le otorgó la mención Cum Laude y propuesto como candidato al Premio Extraordinario de Doctorado.

Rector destaca trayectoria de Javier de la Fuente

A través de un comunicado, que compartió la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí destacó que el nuevo secretario general tiene una “sólida trayectoria académica y reconocido compromiso con la Universidad.

Información en desarrollo...

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