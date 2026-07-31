UNAM aplicará nuevamente examen de admisión a nivel licenciatura a aspirantes seleccionados

UNAM repetirá examen de admisión a la licenciatura

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En conferencia de prensa, la UNAM anunció que se aplicará nuevamente el examen de admisión a nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, ello luego de que los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura fueran atípicos en comparación con años anteriores, lo que generó dudas entre la comunidad universitaria y obligó a la UNAM a conformar una Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Entre las medidas que tomó la universidad para esta situación, además de la plicación nuevamente del examen, se encuentra una denuncia ante las autoridades correspondientes para quienes resulten responsables.

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Nuevo examen de la UNAM será presencial

El nuevo examen de control será presencial y podrán presentarlo quienes recibieron un aviso de selección en el proceso original, además de los aspirantes que alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa, modalidad y plantel.

La universidad señaló que esta convocatoria busca ofrecer certeza a los más de 158 mil aspirantes que participaron en el primer concurso y que quedaron en incertidumbre por la detección de comportamientos atípicos en los puntajes de carreras de alta demanda.

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La UNAM informó que las inscripciones y entrega de documentos permanecerán suspendidas hasta concluir la aplicación y revisión del nuevo examen. Los lugares de ingreso se asignarán únicamente a partir del resultado obtenido en esta evaluación de control.

La Comisión Técnica aclaró que la participación en el nuevo examen no implica una imputación de conducta irregular y destacó que el análisis estadístico solo permite identificar alteraciones generales, no conductas individuales. La universidad reiteró su compromiso con la ética, la equidad y la estricta observancia de su normatividad.

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Resultados del primer informe de la Comisión Técnica

La Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó su primer informe sobre el proceso de admisión a licenciatura 2026, enfocado en el examen realizado completamente en línea. El documento, leído en conferencia de prensa este 31 de julio, detalla que se identificaron incidencias relevantes en la aplicación y resultados, lo que motivó la suspensión provisional de inscripciones y la revisión total del proceso.

En el concurso participaron 158 727 aspirantes y, por primera vez, el examen se aplicó de manera exclusiva en formato digital, bajo un sistema de supervisión con inteligencia artificial y verificación humana. Este modelo permitió detectar conductas prohibidas, como el uso de teléfonos móviles, la intervención de terceros y la suplantación de identidad, lo que llevó a la cancelación de alrededor del 2 % de los exámenes. Los aspirantes con comportamientos sospechosos fueron convocados a un examen de control presencial, donde la mayoría obtuvo puntajes más bajos que en la primera prueba.

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El informe indica que las irregularidades tuvieron orígenes diversos, desde acciones individuales hasta esquemas organizados, incluyendo la distribución de soluciones y la resolución completa de exámenes mediante recursos tecnológicos. Por estos hechos, la UNAM presentó denuncias ante las autoridades correspondientes.

El estudio estadístico realizado por la comisión evidenció que la distribución de aciertos en 2026 presentó cambios sustanciales respecto a los cinco años previos, sobre todo en los puntajes más altos, lo que refuerza la necesidad de revisar el proceso.

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La Comisión Técnica, presidida por Eduardo Bárcena García e integrada por 15 especialistas de distintas disciplinas, se instaló formalmente el 27 de julio y trabajó de manera permanente para esclarecer los hechos y proponer medidas. El órgano tiene autonomía técnica y el objetivo de garantizar la equidad, la confiabilidad y la transparencia en el acceso a la licenciatura.