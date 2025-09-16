Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa de Coachella 2026. (Instagram)

El cartel del festival Coachella 2026 sorprendió a la escena urbana mexicana al incluir entre sus filas a Cachirula & LOOJAN, dos exponentes del llamado “reguetón mexa” que verán su proyecto brillar en uno de los escenarios internacionales más codiciados.

Sus actuaciones están programadas para los días 10 y 17 de abril en Indio, California, en el mismo cartel donde figuran estrellas globales como Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.

La confirmación de estos artistas mexicanos marca un nuevo capítulo para el género urbano en el país, ya que ambos han construido su carrera de forma completamente independiente, lejos de sellos discográficos comerciales, fusionando ritmos bailables con letras directas, honestas y conectadas a su generación.

¿Quienes son?

Cachirula & LOOJAN. (Instagram)

Cachirula, cuyo nombre real es Karla Julieta Sánchez, nació en la Ciudad de México y decidió hace más de siete años apostar por su propio camino creativo en el reguetón, un espacio entonces dominado por propuestas internacionales. Su estilo fresco y sin filtros aborda temas de fiesta, amor y vida cotidiana en el barrio, lo que permitió que canciones como “Beiby” y “Uii” se viralizaran, llevando el sonido urbano local a nuevas audiencias.

LOOJAN, conocido fuera de los escenarios como Eder Ulises Luján, comenzó su recorrido musical de manera paralela. Al unir fuerzas con Cachirula, lograron potenciar sus voces y crear una propuesta disruptiva dentro del mismo género.

En el estudio, apostaron por mezclar y crear sin más reglas que su honestidad y autenticidad, editando álbums como SEXOLANDIA y SEXOLANDIA II, donde su identidad se consolidó con beats bailables y letras atrevidas, pero sin perder la raíz mexicana.

De la CDMX a California, Cachirula y Loojan logran llevar el reguetón mexa a Coachella 2026. (Instagram)

El impacto de ambos se amplificó con el auge de las plataformas digitales, donde sus sencillos ganaron fuerza generando presencia primero en distintos estados de la República y después en el circuito nacional de festivales. Lejos de fórmulas comerciales, su ascenso ha sido impulsado por una base de seguidores fiel, o por temas virales en la colaboración con otros exponentes de la escena urbana mexicana como El Bogueto y El Malilla.

El anuncio de su presencia en Coachella no pasó desapercibido. Cachirula expresó en redes sociales:

“ESTAMOS EN COACHELLA. LO LOGRAMOS. MEXICANOS ORGULLOS DE PURO TRABAJAR. CACHIRULA Y LOOJAN”.

Y sumó: “Hago esto en nombre de Dios y de mi gente, de mi país y de mis raíces”.

Cachirula reacciona en redes sociales. (Captura: X)

Su posteo fue retomado y celebrado tanto por fans como por colegas, quienes reconocieron el valor de su esfuerzo y el impacto que su inclusión tendrá para el reguetón hecho en México.

El festival Coachella ofrecerá así una ventana global para que Cachirula y Loojan demuestren el alcance y diversidad del reguetón mexa, llevando su historia de trabajo independiente y autenticidad a uno de los escenarios más grandes del mundo.