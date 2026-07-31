México
Agregar Infobae enGoogle

Clima: las temperaturas que predominarán este 31 de julio en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Puerto Vallarta para este 31 de julio.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se prevé que en Puerto Vallarta habrá un 11% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 29% y por la noche habrá una posibilidad del 13% de lluvias.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Jalisco

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las gélidas aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puerto VallartaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ganancias de CFE caen entre abril y junio por dólar débil

La empresa eléctrica del Estado sigue enfrentando dificultades financieras, aunque, ahora, por situaciones externas como el tipo de cambio

Ganancias de CFE caen entre abril y junio por dólar débil

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Los veterinarios lo confirman: si tu gato te lame es por que te considera parte de su manada

La aceptación de una persona como miembro de su grupo representa uno de los mayores gestos de confianza de un felino

Los veterinarios lo confirman: si tu gato te lame es por que te considera parte de su manada

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Las autoridades ubican al señalado como líder de una célula ligada al CJNG que operaba en Uruapan, Apatzingán, Morelia y Jalisco

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Bomberos de CDMX atienden supuesta fuga de combustible en Iztacalco

Vecinas y vecinos de la colonia Granjas México reportaron aroma a hidrocarburo

Bomberos de CDMX atienden supuesta fuga de combustible en Iztacalco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Del Cártel de Sinaloa a Los Viagras: la lista completa de organizaciones mexicanas designadas como terroristas por EEUU

El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde

FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

Él era Zombie Boy, el modelo tatuado de calavera que vistió Aldo Rendón y que era amigo de Lady Gaga

Paty Cantú revela por qué Sam Smith la eligió para abrir sus conciertos en México

Por qué Masad Altamimi no salió nominado en La Casa de los Famosos 2026, Arantza Ruíz revela la razón

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

DEPORTES

México vs Guatemala sub 20: así quedó el partido rumbo al Mundial 2027

México vs Guatemala sub 20: así quedó el partido rumbo al Mundial 2027

Filtran tenso cruce entre equipos de Samy Rivers y RoRo antes de La Velada del Año VI

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: México sumó 8 medallas más en natación

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro