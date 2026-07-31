Ciudad de México albergará el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

La agenda del Congreso Mundial de Turismo Deportivo en CDMX se centra en el turismo deportivo como motor de desarrollo e inversión. EFE/Mario Guzmán

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La Ciudad de México recibirá el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo del 7 al 9 de septiembre de 2026, con una agenda centrada en el turismo deportivo como motor de desarrollo e inversión, de acuerdo con información del organismo consultada este 30 de abril.

CDMX es la primera sede en que se realiza el Congreso en el continente americano, según publicó la Secretaría de Turismo (SECTUR) en un mensaje en su cuenta oficial este 30 de julio.

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En otra publicación del mismo día, la secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó: “México hará historia al recibir el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, el primero en América”.

De acuerdo con ONU Turismo, el encuentro se organiza en colaboración con la SECTUR, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística de Ciudad de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

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El foro de ONU Turismo se plantea tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México como coanfitrión

ONU Turismo enmarcó el encuentro tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 y convocó a autoridades, destinos, empresas e inversores para analizar el impacto en comunidades locales. EFE/ Francisco Guasco

ONU Turismo enmarcó el Congreso en el periodo posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con México como uno de los países anfitriones. Según el organismo, el foro convoca a responsables públicos, destinos, organizaciones deportivas, empresas e inversores para revisar el efecto del turismo deportivo en comunidades locales.

Entre los temas previstos por ONU Turismo están los megaeventos y su legado, innovación y tecnología, turismo activo y desarrollo de destinos, modelos de negocio y patrocinio, gobernanza e inversión con colaboración público-privada, sostenibilidad e inclusión, así como tendencias y oportunidades futuras.

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El turismo deportivo representa alrededor de 10% del gasto turístico mundial y en 2025 alcanzó un volumen estimado de 672 mil millones, según ONU Turismo. El organismo añadió que el segmento se amplía más allá de los grandes eventos e incluye turismo activo y outdoor, deporte amateur y experiencias vinculadas a comunidades deportivas y aficionados.

Claudia Sheinbaum sostiene que el Mundial 2026 es un éxito para México

Claudia Sheinbaum y Josefina Rodríguez Zamora afirmaron que el Mundial 2026 fue un éxito para México, pese al alza de la turbosina. REUTERS/Paola García

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Josefina Rodríguez Zamora sostuvieron este jueves 30 de julio que el Mundial 2026 fue un éxito para México, aun cuando el alza en el precio de la turbosina habría frenado parte de la llegada de turistas extranjeros por vía aérea; el Gobierno federal anticipó que los datos de junio y julio permitirán medir con mayor precisión el efecto de la justa en la actividad turística.

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Con cifras disponibles hasta mayo y a la espera del reporte de junio que el INEGI publicará el próximo 11 de agosto, México acumuló más de 42 millones de visitantes y más de 24 millones de turistas, dijo la titular de Sectur durante la conferencia matutina. La funcionaria añadió que ese comportamiento representa un aumento de 8% frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la presidenta, el balance preliminar del torneo es favorable en las tres sedes mexicanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey. También afirmó que durante el periodo mundialista hubo más turistas en otros puntos del país.

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El Gobierno atribuye el freno del turismo aéreo al alza de la turbosina

Sheinbaum sostuvo que el balance preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es favorable en CDMX, Guadalajara y Monterrey. | Presidencia

Sheinbaum señaló que el principal factor que habría afectado la llegada de visitantes extranjeros por avión es el encarecimiento de la turbosina, combustible que usan las aerolíneas. Según explicó, ese aumento eleva el costo de los vuelos internacionales hacia México.

La mandataria lo resumió así: “¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbosina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías”.

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El propio Gobierno expuso que la turbosina forma parte de los costos operativos centrales de la aviación comercial. Cuando sube su precio, las aerolíneas pueden absorber una parte del aumento, pero también trasladarlo a los pasajeros con tarifas más altas o con ajustes en la oferta de vuelos.