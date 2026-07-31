Las mejores plantas para dar vida a tu habitación y que no compiten por oxígeno

Una habitación decorada con mobiliario de ratán y varias plantas de interior, incluyendo sansevieria, potos y palma de bambú, recibe luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener plantas en la habitación puede transforma cualquier espacio debido a que además de aportar frescura y color, algunas especies ayudan a purificar el aire y requieren cuidados mínimos. Existen opciones ideales para quienes buscan mejorar el ambiente sin complicarse con el mantenimiento.

Y es que las plantas de interior no solo decoran, también contribuyen a crear un ambiente más saludable.

Y si bien en realidad es un mito que las plantas ‘roben’ oxígeno en la noche debido a que consumen una mínima cantidad de oxígeno y no representan un riesgo para humanos sí existen algunas que ayudan a consumir más dioxido de carbono, purifican y decoran mejor el ambiente.

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Cuáles son las mejores plantas para dar vida a tu habitación

Incorporar plantas a la habitación es una manera sencilla de dar vida y armonía al espacio personal. Algunas variedades se adaptan bien a la falta de luz y a rutinas de riego poco exigentes, lo que las convierte en aliadas perfectas para el día a día.

Existen varias plantas ideales para interiores que ayudan a mejorar el ambiente de una habitación.

De hecho, la mayoría de las plantas producen oxígeno durante el día y su consumo de oxígeno por la noche es muy bajo, por lo que no representan un riesgo en espacios habitados.

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Aquí tienes algunas de las mejores opciones y sus cuidados básicos:

1. <b>Sansevieria (Lengua de suegra)</b>

Ventajas: Muy resistente, ideal para principiantes, purifica el aire.

Luz: Tolera poca luz, pero prefiere luz indirecta.

Riego: Deja secar la tierra entre riegos; evita el exceso de agua.

2. <b>Potos (Epipremnum aureum)</b>

Ventajas: Crecimiento rápido, fácil de cuidar, soporta poca luz.

Luz: Luz indirecta, aunque sobrevive en sombra.

Riego: Riega cuando la tierra esté seca al tacto.

3. <b>Palma de bambú (Chamaedorea elegans)</b>

Ventajas: Purifica el aire, da un toque tropical.

Luz: Prefiere luz indirecta, pero tolera sombra parcial.

Riego: Mantén la tierra ligeramente húmeda, pero no encharcada.

4. <b>Espatifilo (Peace Lily)</b>

Ventajas: Flores blancas decorativas, purifica el aire.

Luz: Luz indirecta, no sol directo.

Riego: Riega cuando la superficie esté seca, le gusta la humedad.

5. <b>Zamioculca (ZZ plant)</b>

Ventajas: Muy resistente, tolera poca luz y descuidos.

Luz: Luz baja o indirecta.

Riego: Poco riego; deja secar completamente la tierra antes de volver a regar.

6. <b>Helecho (Nephrolepis exaltata)</b>

Ventajas: Follaje abundante, buen purificador de aire.

Luz: Prefiere luz indirecta brillante.

Riego: Mantén la tierra húmeda, no dejes que se seque por completo.

Un rincón de habitación luminosa integra diversas plantas de interior en macetas, una pila de libros y una taza de té, creando una atmósfera serena junto a una ventana con cortina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados generales para plantas de interior

Usa macetas con buen drenaje.

Evita charcos o exceso de agua.

Limpia las hojas de vez en cuando para evitar el polvo.

No sobre-fertilices; una vez cada 1-2 meses suele ser suficiente.

Cuáles son los beneficios de colocar plantas en tu habitación

Colocar plantas en la habitación aporta varios beneficios, tanto para el ambiente como para el bienestar personal. Entre los principales destacan:

Mejoran la calidad del aire: Algunas especies ayudan a filtrar compuestos como el formaldehído, el benceno y el xileno, presentes en muebles, pinturas y productos de limpieza.

Aumentan los niveles de oxígeno: Durante el día, las plantas realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno, lo que puede mejorar la sensación de frescura en el espacio.

Regulan la humedad: Las plantas liberan vapor de agua a través de sus hojas, lo que ayuda a mantener una humedad ambiental más equilibrada.

Contribuyen a la decoración: Aportan color, textura y un toque natural, lo que puede hacer que la habitación luzca más acogedora y atractiva.

Favorecen la relajación: Tener plantas cerca puede reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Observar y cuidar plantas se asocia con una mayor sensación de calma.

Pueden ayudar a dormir mejor: Algunas especies, como el espatifilo o la lavanda, tienen propiedades que favorecen el descanso.

Una infografía detalla los beneficios de tener plantas en la habitación, como la mejora de la calidad del aire y la promoción del bienestar personal, según datos de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)