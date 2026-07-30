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Ricardo Monreal celebra la sanción del INE al PRI por llamar “narcopartido” a Morena

El coordinador de los diputados de Morena estuvo de acuerdo con la prohibición que le hizo el INE al PRI sobre sus dichos de “narcopartido”

Ricardo Monreal reconoció al INE por sancionar al PRI sobre sus dichos de "narcopartido" contra Morena. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
El diputado de Morena Ricardo Monreal reconoció al INE por sancionar al PRI sobre sus dichos de "narcopartido" contra Morena. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
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Este jueves, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, reconoció al Instituto Nacional Electoral (INE) por sancionar al PRI por llamar “narcopartido” a Morena.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila consideró que el INE hizo lo correcto, ya que nadie debería acusar de forma generalizada a una organización política y, menos, si son señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado.

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“Pero yo no puedo estar de acuerdo en que a una organización política se le acuse de manera generalizada como narco. Eso no es pues, no es posible, no se puede permitir. En todo caso, la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público debe deslindar responsabilidades. Por eso me parece que el INE hizo lo correcto en esta queja, en la que ya autorizó que no se permita ese tipo de expresiones mentirosas en contra de una organización política y de sus militantes”, dijo el zacatecano.

INE ordena al PRI retirar publicaciones de “narcopartido”

Ayer, 29 de julio, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) retirar de sus redes sociales publicaciones en las que llamó “narcopartido” a Morena.

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Para el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, la medida presentada fue desproporcionada y la calificó como “censura”. En consecuencia, adelantó que impugnará por su efecto sobre la libertad de expresión y por sus posibles implicaciones rumbo al proceso electoral 2027.

El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. (Infobae-Itzallana)
El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. (Infobae-Itzallana)

“Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.

“Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a MORENA, mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días”, publicó en X Moreno Cárdenas.

Monreal advirtió que “narcopartido” pegaba a imagen de Morena

El pasado 23 de julio, en el programa “Entredichos” que conduce el periodista René Delgado, el propio Ricardo Monreal Ávila reconoció que la narrativa de “narcopresidenta”, “narcogobierno” y “narcopartido”, le estaba restando simpatías a Morena.

De acuerdo con el legislador zacatecano, la narrativa en cuestión fue impuesta por la “derecha”. Al tiempo que admitió que ha sido “exitosa”, sobre todo, en la población más joven y en redes sociales.

Además, criticó al movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque no ha sabido responder con eficacia, en medios de comunicación y redes sociales, a expresiones como “narcopartido”.

“Lo injusto de la narrativa de ‘narcopresidenta’, ‘narcogobierno’, ‘narcopartido’, me parece que es una narrativa que nos ha impuesto la derecha y que sí hemos perdido simpatías, sin duda. Porque es una estrategia que tiende a minar la simpatía en un movimiento popular”, comentó el diputado morenista a René Delgado.

Sheinbaum también reconoce resolución del INE

Durante su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de forma positiva a la resolución del INE que ordenó a ‘Alito’ Moreno retirar de sus redes sociales, y de las del PRI, las publicaciones que califican a Morena de “narcopartido” y “narcogobierno”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el debate político se lleve a cabo "con verdades". EFE/Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el debate político se lleve a cabo "con verdades". EFE/Isaac Esquivel

“Qué bueno”, expresó Sheinbaum sobre la sanción del INE al PRI en su conferencia matinal desde Palacio Nacional.

Según Sheinbaum Pardo, el INE debe garantizar que la disputa política ocurra “con verdades” y sin noticias falsas ni acusaciones sin fundamentos. Bueno, eso mismo debería hacer Morena con plataformas como Infodemia.

Hace una semana, Ricardo Monreal reconoció que los señalamientos de “narcopartido” contra Morena le pegaban a la imagen del instituto político; hoy, aplaude que el INE prohíba llamarle así al partido oficial.

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