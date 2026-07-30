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Vinculan a proceso al director de la Academia Doenitz y a Estrellita “N” por el feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas

Con esta decisión, ya van tres personas imputadas por la muerte de la adolescente en la Academia Doenitz de Ciudad Madero

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Foto: FGJE
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Un juez de control del Centro Integral de Justicia de Altamira vinculó a proceso este jueves a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrella “N”, a quien múltiples testimonios identifican como “Estrellita”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de esa institución en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución fue confirmada por Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de los padres de la víctima, al concluir la audiencia inicial celebrada en Altamira.

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Tres imputados por el mismo caso

Con la vinculación de Jorge Luis “N” y Estrella “N”, suman ya tres personas formalmente imputadas por el feminicidio de Dafne. El martes 28 de julio, la jueza de control María Ciria Mora González había vinculado a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)
Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

La jueza determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, eran suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos. Como medida cautelar, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

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Los tres imputados enfrentan ahora una etapa de investigación complementaria de tres meses. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria, sino al inicio formal de esa fase procesal.

La detención del director y de Estrellita ”N”

El 25 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis “N” por su probable participación en el feminicidio. En la misma diligencia fue detenida Estrella “N”, quien según los registros fungía como el único canal de comunicación entre la academia y las familias de los alumnos, y enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Ambos permanecieron bajo prisión preventiva justificada desde su detención, mientras la Fiscalía integraba los datos de prueba que presentó ante el juez de control este jueves.

Lo que ocurrió en la Academia Doenitz

Dafne Zapata Quintos murió el 17 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. El plantel operó más de 30 años sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook
El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

Tras la difusión del caso, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que en México no está autorizada ninguna modalidad educativa de tipo militarizado. La academia permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía.

Manifestaciones y amparo en puerta

El caso generó movilizaciones sociales en Tamaulipas. Exalumnos de la Academia Doenitz y activistas protagonizaron marchas, algunos a favor de Danna Yanina, a quien consideran también una víctima del sistema de la institución.

El caso generó movilizaciones sociales en Tamaulipas. Exalumnos de la Academia Doenitz y activistas protagonizaron marchas. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
El caso generó movilizaciones sociales en Tamaulipas. Exalumnos de la Academia Doenitz y activistas protagonizaron marchas. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

La defensa legal de Danna Yanina anunció que promoverá un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito para impugnar la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, así como la valoración de los datos de prueba presentados durante la audiencia.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por familiares de Dafne en el municipio de El Mante, quienes le expresaron confianza en que el caso se resuelva con apego a la ley. El mandatario confirmó que el proceso legal sigue su curso y reiteró que se aplicará “todo el peso de la ley” para los responsables.

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