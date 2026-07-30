Frente Frío sorprende a México en pleno verano: estados afectados por lluvias, granizadas y bajas temperaturas

El pronóstico prevé precipitaciones fuertes en ciertos estados. (Foto: Archivo)

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La llegada de un Frente Frío fuera de temporada ha encendido las alertas en distintas regiones de México.

Este fenómeno, en interacción con otros sistemas atmosféricos, promete alterar el clima habitual y poner a prueba la preparación de comunidades enteras.

Las previsiones advierten sobre lluvias intensas, granizadas, descenso de temperaturas en ciertas regiones y vientos fuertes en varias entidades, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Cuándo y en qué zonas impactará el Frente Frío

El SMN ha indicado que el Frente Frío se aproxima al norte del país y, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generará un escenario de inestabilidad.

Para este jueves 30 de julio, el monzón mexicano sobre el noroeste, junto con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y chubascos en estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En Baja California Sur se esperan chubascos.

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Se esperan lluvias muy fuertes con descargas eléctricas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La interacción de una circulación ciclónica en altura con otros sistemas aumentará la posibilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.

Además, se pronostican precipitaciones en el occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán.

Para el viernes 31 de julio, la mayor parte del territorio nacional, salvo el noreste, tendrá lluvias fuertes, especialmente en Sinaloa, Nayarit, Sonora y Chihuahua.

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El domingo 2 de agosto, la aproximación del Frente Frío a la frontera norte, junto con canales de baja presión, podría causar chubascos y lluvias fuertes, además de granizadas en el noreste.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más intensas (75 a 150 mm) se esperan en Chiapas y Tabasco; valores fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz; mientras que otras entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México tendrán lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

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La lista se amplía con intervalos de chubascos en estados del norte, centro y sureste.

No bajará el calor en otras zonas pese al Frente Frío

El avance de este sistema generará un importante contraste climático en el país.

Mientras que en algunas zonas del centro y norte se prevé un refrescamiento de las temperaturas, en Baja California y Sonora persistirá el ambiente extremadamente caluroso propio de la estación, con máximas que superarán los 45 °C.

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Se espera mucho calor en Baja California y Sonora. (Foto: especial)

Asimismo, regiones como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán entre 40 y 45 °C. Otras entidades experimentarán máximas de 30 a 40 °C, aunque la sensación térmica puede variar por la humedad y el viento.

Las ráfagas de viento serán otro factor a considerar. Se esperan velocidades de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En otras regiones, el viento oscilará entre 30 y 50 km/h. El oleaje también aumentará, con olas de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California.

¿Qué es un Frente Frío?

Un Frente Frío se produce por el choque de una masa de aire frío con una cálida, lo que suele desencadenar tormentas severas, descenso de temperatura y fenómenos como nevadas, oleaje elevado y vientos conocidos como "Norte" en el golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

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En México, la temporada habitual de estos sistemas va de septiembre a mayo, aunque su interacción con sistemas tropicales durante el verano puede volverlos más inestables y peligrosos.

Cuando un Frente Frío afecta una región, es fundamental tomar medidas preventivas. Se recomienda vestir en capas, asegurar la calefacción doméstica en zonas vulnerables, protegerse del viento, consumir alimentos calientes y evitar actividades al aire libre si las condiciones son adversas.

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También es clave proteger a las mascotas, preparar suministros y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Las autoridades insisten en la importancia de cuidar especialmente a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, pues son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

El seguimiento de los avisos meteorológicos y la toma de precauciones adecuadas son las principales herramientas para reducir riesgos.