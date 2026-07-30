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Luisa Alcalde rechaza que los nuevos lineamientos para medios sean una “ocurrencia” de Claudia Sheinbaum

La consejera jurídica aseguró que la nueva medida deriva de la Ley de Telecomunicaciones

La consejera jurídica habla sobre los nuevos lineamientos para medios de comunicación. Crédito: Gobierno de México.
La consejera jurídica Luisa Alcalde habla sobre los nuevos lineamientos para medios de comunicación. Crédito: Gobierno de México.
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Este miércoles, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, trató de aclarar todo lo relacionado con los nuevos lineamientos para medios de comunicación.

Durante la conferencia “Derecho Réplica”, en Palacio Nacional, la consejera aclaró que la nueva medida no fue una “ocurrencia” de la presenta Claudia Sheinbaum, pues se deriva de la Ley de Telecomunicaciones.

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