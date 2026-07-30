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Onda tropical no. 22 continúa desplazándose sobre el sur de México: habrá lluvias de fuertes a intensas en 19 estados

El pronóstico advirtió riesgo de deslaves, inundaciones y crecida de ríos en diversas regiones, mientras la ola extremadamente calurosa persistirá al norte con temperaturas de hasta 45 grados

Pantalla de monitor con mapa de radar meteorológico que muestra la onda tropical 22 sobre México, con colores azul, verde, gris y blanco.
Una pantalla de radar meteorológico ilustra la formación de la onda tropical 22 con zonas de lluvias intensas sobre el sur de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las lluvias continuarán dominando gran parte del territorio nacional este jueves 30 de julio, debido a la interacción de la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en 19 estados, con especial atención en el sureste del país.

Además de las lluvias, persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de México. En zonas de Baja California y Sonora se pronostican temperaturas superiores a 45 grados Celsius, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones para evitar afectaciones por el calor.

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El organismo explicó que las condiciones meteorológicas estarán favorecidas por el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura sobre el sureste, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical 22 sobre el golfo de Tehuantepec y el sur del país.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este jueves?

El SMN informó que las lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en:

  • Chiapas (centro, noroeste y sur).
  • Tabasco (suroeste).

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Sonora.
  • Chihuahua.
  • Oaxaca.
  • Veracruz.

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Durango.
  • Sinaloa.
  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guanajuato.
  • Ciudad de México.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Puebla.
  • Campeche.
  • Yucatán.

También se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

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Riesgo de deslaves e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades con mayores acumulados de lluvia.

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil, especialmente en comunidades ubicadas cerca de cauces, laderas o zonas susceptibles a inundaciones.

Un camino rural inundado bajo una intensa lluvia, con un autobús blanco y un camión amarillo, ambos en la carretera, y una casa con luces encendidas a la derecha. Cielo nublado.
La onda tropical número 22 provoca lluvias intensas que inundan parcialmente un camino rural mexicano donde un camión y un autobús circulan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del SMN para este jueves

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse informado mediante los avisos oficiales de Protección Civil y del SMN y seguir las siguientes recomendaciones:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas durante las lluvias.
  • Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o crecidas de ríos.
  • Mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.
  • Utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los episodios de calor extremo.
Infografía con nubes de tormenta, relámpagos, casas y un río desbordado, que muestra recomendaciones de Protección Civil para una mochila de emergencia y evacuación preventiva.
Una infografía de Protección Civil detalla las acciones y elementos esenciales para la preparación a nivel nacional ante lluvias intensas y emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continuará el calor extremo al norte del país

Mientras el sur y occidente registrarán lluvias importantes, el calor continuará siendo protagonista en buena parte del norte del territorio nacional.

El pronóstico prevé temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Además, se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Aguascalientes y Guanajuato alcanzarán entre 30 y 35 grados.

Viento fuerte y oleaje en las costas del Pacífico

El reporte también prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte, centro y sureste del país, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Entre las entidades con estas condiciones se encuentran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Campeche y Yucatán, entre otras.

En el litoral del Pacífico se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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