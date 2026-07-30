Onda tropical no. 22 continúa desplazándose sobre el sur de México: habrá lluvias de fuertes a intensas en 19 estados

Una pantalla de radar meteorológico ilustra la formación de la onda tropical 22 con zonas de lluvias intensas sobre el sur de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lluvias continuarán dominando gran parte del territorio nacional este jueves 30 de julio, debido a la interacción de la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en 19 estados, con especial atención en el sureste del país.

Además de las lluvias, persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de México. En zonas de Baja California y Sonora se pronostican temperaturas superiores a 45 grados Celsius, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones para evitar afectaciones por el calor.

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El organismo explicó que las condiciones meteorológicas estarán favorecidas por el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura sobre el sureste, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical 22 sobre el golfo de Tehuantepec y el sur del país.

Para este día se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 19 estados de #México. Más información en ⬇️https://t.co/IhnMZyVLL2 pic.twitter.com/mAyUN2jWl4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este jueves?

El SMN informó que las lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en:

Chiapas (centro, noroeste y sur).

Tabasco (suroeste).

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora.

Chihuahua.

Oaxaca.

Veracruz.

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Durango.

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guanajuato.

Ciudad de México.

Estado de México.

Guerrero.

Puebla.

Campeche.

Yucatán.

También se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

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Riesgo de deslaves e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades con mayores acumulados de lluvia.

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil, especialmente en comunidades ubicadas cerca de cauces, laderas o zonas susceptibles a inundaciones.

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La onda tropical número 22 provoca lluvias intensas que inundan parcialmente un camino rural mexicano donde un camión y un autobús circulan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del SMN para este jueves

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse informado mediante los avisos oficiales de Protección Civil y del SMN y seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas durante las lluvias.

Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o crecidas de ríos.

Mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.

Utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los episodios de calor extremo.

Una infografía de Protección Civil detalla las acciones y elementos esenciales para la preparación a nivel nacional ante lluvias intensas y emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continuará el calor extremo al norte del país

Mientras el sur y occidente registrarán lluvias importantes, el calor continuará siendo protagonista en buena parte del norte del territorio nacional.

El pronóstico prevé temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Además, se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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También se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Aguascalientes y Guanajuato alcanzarán entre 30 y 35 grados.

Viento fuerte y oleaje en las costas del Pacífico

El reporte también prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte, centro y sureste del país, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Entre las entidades con estas condiciones se encuentran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Campeche y Yucatán, entre otras.

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En el litoral del Pacífico se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.